Pandemials y salud mental: qué secuelas dejó el aislamiento en la psicología infantil

A cuatro años de que se dispusiera el aislamiento social preventivo y obligatorio a raíz del Covid-19, es importante mantener un seguimiento en los chicos y buscar apoyo profesional si es necesario

Los cambios inesperados provocados por la enfermedad del coronavirus y el aislamiento concomitante nos han afectado a todos y en todo el mundo. Pero hay una franja etaria, la de los niños nacidos durante la pandemia a los que se los llama “pandemials” o “cuarentenials” y a los niños pequeños que padecieron la reclusión, que sigue preocupando a los profesionales de la salud, educadores y sobre todo a las familias.

Un estudio publicado en la revista Early Childhood Research Quarterly en 2021, ?Impact of the COVID-19 Pandemic on Preschool Children’s Social-Emotional Development: A Review of Evidence and Policy Implications”: revisó el impacto de la pandemia en el desarrollo social y emocional de los niños en edad preescolar.

Se enfocó en cómo el distanciamiento social, la interrupción de rutinas y otros factores relacionados con la pandemia afectaron el desarrollo de habilidades sociales y emocionales de los niños pequeños. Niños que no eran callados se volvieron retraídos, o se transformaron en niños ruidosos e inquietos cuando no lo eran.