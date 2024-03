Kate Middleton pone fin a las especulaciones y anuncia que tiene cáncer (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Kate Middleton informó personalmente mediante un video que le diagnosticaron cáncer tras experimentar dificultades de salud en los últimos meses.

lapatilla.com

La princesa de Gales reapareció para brindar explicaciones sobre su ausencia prolongada de la vida pública.

Reveló que desde su cirugía abdominal de enero, junto a su familia vivieron “dos meses increíblemente duros“.

Si bien la operación fue exitosa, contó que exámenes posteriores detectaron que su condición era cancerosa. Ahora Kate se somete a tratamiento médico.

El mensaje en primera persona buscó zanjar las especulaciones y brindar certeza sobre la razón por la cual mantuvo su estado en reserva hasta ofrecer este parte directo sobre la situación que enfrenta.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024