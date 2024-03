“Ya lo sabía”: Nicki Nicole por primera vez habla de su rompimiento con Peso Pluma

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Nicki Nicole expresó su decepción y tristeza por la situación, mencionando que nunca imaginó que Peso Pluma pudiera traicionar su confianza de esa manera. Afirmó que lo amaba con todo su corazón, pero que no podía seguir adelante con alguien que no valoraba la fidelidad en una relación. Por ello, en aquel entonces la argentina hizo público un mensaje.

Por: El Diario NY

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo; de ahí me voy”, compartió en Instagram, donde supera los 21 millones de seguidores.

La noticia de la ruptura rápidamente se viralizó en las redes sociales, generando un gran revuelo entre los seguidores de ambos artistas. Muchos expresaron su apoyo a Nicki Nicole, valorando su valentía para dejar una relación que no le estaba haciendo bien.

Puedes leer la nota completa en El Diario NY