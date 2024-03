Mark Coleman, leyenda de la UFC, terminó en el hospital tras salvar a sus padres de un devastador incendio en Ohio

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Mark Coleman, miembro del Salón de la Fama de la UFC y ex campeón, se definió a sí mismo como “el hombre más feliz del mundo” mientras abrazaba a los miembros de su familia desde la cama de un hospital.

Por El Mundo

Coleman, primer campeón del mundo del peso pesado en 1997, fue trasladado en helicóptero en estado crítico al hospital de Fremont el miércoles después de salvar a sus padres del incendio de su casa en Ohio esta semana, según su hija Morgan Coleman.

Fue intubado y sedado debido al humo inhalado. En un primer momento estuvo conectado a un ventilador luchando por su vida pero su evolución es buena y ya respira por sí solo.

“Juro por Dios que soy muy afortunado”, dijo el mito de las artes marciales mixtas en un emotivo vídeo publicado el jueves en su cuenta de Instagram.

“Soy el hombre más feliz del mundo. Juro por Dios que tengo mucha suerte. No puedo creer que mis padres estén vivos. Tenía que tomar una decisión. Salí de mi habitación, fui hacia la puerta y la situación era ya horrible y no podía respirar. Tuve que salir, volví a entrar y los rescaté. No puedo creerlo. Lo conseguí pero no pude encontrar a Hammer”, relató Coleman entre lágrimas una vez despierto.

