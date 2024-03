“Me puse una pistola en la cabeza dos veces”: La impactante confesión de una estrella de la NBA

Posteado en: Deportes, Titulares, USA

La confesión de John Wall, de 33 años y una de las estrellas que tuvo la NBA en la última década, estremeció al ámbito del deporte. Invitado al programa The OGs Show conducido por los ex jugadores Udonis Haslem y Mike Miller, reveló el oscuro panorama en el que cayó cuando las lesiones le impidieron continuar deslumbrando en las canchas de básquet. “Yo sé como es… Y trato de decirle a la gente que el tema de la salud mental es muy serio. Tuve que ir a buscar un terapeuta después de eso. Si no fuera por mis dos hijos, me habría suicidado,” confió, antes de agregar: “Me puse una pistola en la cabeza dos veces y mucha gente cercana a mí, mis amigos en ese momento, no lo sabían”.

Por Clarín