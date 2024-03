La ex de Charle Sheen que brilló en Hollywood y se abrió un OnlyFans alentada por su hija (FOTOS)

Su llegada a OnlyFans ocurrió en septiembre de 2022, a sus 51 años, poco después de que su hija Sami Sheen, de entonces 18 años y fruto de su relación con el actor Charlie Sheen, fuera el foco de atención mediática por su incursión en la misma plataforma.

“Sami recibió muchas críticas por abrir la cuenta. Yo había oído hablar de OnlyFans, pero no estaba educada sobre qué era realmente y una vez que empecé a aprender al respecto, realmente creo que los creadores del sitio tomaron lo mejor de cada plataforma de redes sociales y lo pusieron en una sola”, aseguró Richards durante una entrevista con KTLA.

“Todos publicamos fotos de nosotros mismos con trajes de baño en Instagram y otros lugares, no hay diferencia excepto que, en esta aplicación, realmente eres dueño del contenido”, completó.

Cuánto gana Denise Richards en OnlyFans

OnlyFans, conocida por su material diverso que va desde consejos de fitness hasta imágenes y videos para adultos, tuvo un notable aumento en su popularidad y atrajo a una gran cantidad de creadores de contenido, incluidas celebridades y estrellas de la farándula. En tanto, el éxito económico de Denise en la plataforma fue inmediato: de acuerdo al portal The Tab, llegó a generar hasta US$2 millones mensuales.

Polémica por la cuenta de OnlyFans de Sami Sheen: qué dijeron sus padres

Su padre, Charlie Sheen, fue el primero en demostrar su rechazo a la iniciativa de su hija: “Esto no ocurrió bajo mi techo. Ahora tiene 18 años y vive con su madre. No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, le dije que mantenga la clase, la creatividad y que no sacrifique su integridad”, declaró el protagonista de Two and a Half Men.

Por su parte, Richards se mostró en la vereda opuesta de su exmarido. “Sami, siempre te apoyaré y siempre te respaldaré. Te quiero”, escribió la exmodelo en una publicación de Instagram, junto a una foto en la que aparecen juntas.

Frente a la oleada de comentarios negativos que recibió el apoyo explícito a la decisión de Sami, Richards decidió publicar en sus redes sociales un extenso texto en el que fundamentó su postura: “Muchos comentarios negativos en mis redes sociales en estos últimos días. Solo tengo para decir que yo desearía haber tenido la seguridad que tiene mi hija de 18 años”.

“Tampoco puedo juzgar sus elecciones, yo hice Criaturas salvajes y Playboy. Siendo honesta, su padre tampoco debería juzgarla”, sostuvo tras recordar sus inicios en la industria.

