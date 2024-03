Diputado paraguayo comparó la homosexualidad con la muerte y luego confesó que tuvo “una relación con un travesti”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Los dichos de Jatar “Oso” Fernández en el Congreso despertaron el repudio de la luchadora por los derechos humanos y representante de la comunidad trans, Yren Rotela

El diputado paraguayo Jatar “Oso” Fernández está en el ojo de la tormenta en su país luego de manifestar frases discriminatorias hacia la comunidad LGBTIQ+ en una sesión en el Congreso. Dijo que el “homosexualismo es la muerte de la persona misma” y narró que tuvo relaciones sexuales con un travesti.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Por Infobae

“Yo en algún momento de mi vida también he tenido una relación sexual con un travesti y no tengo miedo de decirlo”, comenzó el parlamentario ante los murmullos de sus colegas; y siguió: “Lo hice yo presidente (le dijo al titular de la Cámara), lo hice yo por decisión propia cuando ya era mayor de edad y nadie me obligó”.

“Yo sé muy bien cuál es mi sexualidad. Estoy bien casado con una hermosa esposa. Ahora, tienen que tener cuidado con lo que dicen: hay hombres y hay mujeres”, agregó.

La luchadora por los DDHH y representante de la comunidad trans en el país, Yren Rotela, calificó de “bochornoso” lo manifestado por Fernández; y subrayó: “A nadie le interesa la vida privada de nadie. Nos coloca a los travestis como objetos, siendo que somos personas con derechos”.

Y siguió: “Es sumamente grave, sigue colocando, quizás en otro vocabulario, de que nosotras somos el problema, no nos colocan a nosotras como víctimas”.

En declaraciones recogidas por el periódico local ABC, Rotela indicó que tienen que escuchar con frecuencia este tipo de comentarios, y muchas veces se callan por temor. Sin embargo, advirtió que cuando tocan temas referentes a la niñez “es peligroso”.

“Es vergonzoso, es un discurso de odio. A mí me entristeció mucho. No me hago la víctima pero hoy soy una persona empoderada y no voy a dejar que pisen mis derechos”, concluyó.

Polémicos dichos del ministro de Agricultura y Ganadería

Hace unos días, el ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Carlos Giménez, quedó envuelto en una polémica después de que pidió prohibir la admisión de alumnos homosexuales en las escuelas agrícolas del país con régimen de internado, expresiones que, según la Presidencia, no “representan la línea de acción del Gobierno”.

Giménez formuló las declaraciones durante una visita a una escuela agrícola en la localidad de Santa Rosa del Aguaray (situada a unos 250 kilómetros de Asunción), en el departamento de San Pedro (norte).

Al titular de Agricultura se lo escucha decir que no quiere “a ni uno” con tendencia homosexual en la escuela, lo cual fue respondido por aplausos de los asistentes.

“El que es hombre, es hombre; el que es mujer, es mujer, pero el que está perdido, el que no sabe dónde está, eso no está permitido en ninguna escuela agrícola”, agregó.

Leer más en Infobae