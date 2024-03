Drake Bell reveló haber sido abusado sexualmente por un empleado de Nickelodeon cuando era un actor infantil

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Drake Bell, antigua estrella de Nickelodeon, ha decidido romper el silencio en el próximo documental de Investigation Discovery titulado Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, donde afirma haber sido víctima de abuso sexual por parte de Brian Peck, quien fue entrenador de diálogo en programas de la casa televisiva como All That y The Amanda Show, siendo este último programa contaba con la participación del actor desde 1999 hasta 2002, antes de protagonizar su propia serie Drake & Josh, en 2004.

Variety recordó que para Peck, su carrera tomó un giro drástico cuando, en agosto de 2003, fue arrestado por más de una docena de cargos relacionados con el abuso sexual de un menor no nombrado.

Posteriormente, en mayo de 2004, no refutó los cargos de realizar un acto lascivo con un menor de 14 o 15 años y a la copulación oral con un menor de 16 años, siendo sentenciado a 16 meses de prisión y obligado a registrarse como delincuente sexual en octubre de 2004.

El documental Quiet on Set servirá como plataforma para que Drake Bell, quien ha mantenido su anonimato en relación con este caso durante más de dos décadas, comparta públicamente su experiencia de abuso.

La producción, a cargo de Maxine Productions y Sony Pictures Television promete ofrecer una mirada sin precedentes a las condiciones tóxicas de trabajo en programas infantiles de los años noventa y principios de los dos mil, enfocándose particularmente en aquellos creados por Dan Schneider. Este último, conocido por crear icónicas series de Nickelodeon como iCarly y Zoey 101, enfrenta acusaciones de haber creado un ambiente incómodo y perverso en los sets de grabación.´

Acusaciones de escritura de escenas sexualizadas y campañas para que jóvenes estrellas femeninas usaran atuendos provocativos han empañado la reputación de Schneider, quien se separó de Nickelodeon en 2018.

