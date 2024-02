La estremecedora llamada de una ex rehén de Hamás al padre de su compañera de cautiverio (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

“Me pidió que te dijera feliz cumpleaños”, escuchó Shlomi el padre de Agam Berger del otro lado de la línea. Quien se lo decía era Agam Goldstein-Almog, una asdolescente de 17 años que acababa de ser liberada tras 46 días de secuestro en Gaza, y le estaba trasladando el mensaje de su hija, aún en manos de Hamas.

La rehén recién liberada cumplió su promesa de cautiverio, cumplió la promesa que le había hecho a su amiga.

This phone call is shattering.

Moments after Agam Goldstein-Almog was released from Hamas captivity in November, she called the parents of Agam Berger – who remained in the hands of Hamas – to relay a message to her parents.

It was the first — and last — sign of life Agam… pic.twitter.com/bb0c150CZX

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) February 24, 2024