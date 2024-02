Aumenta la preocupación en el Ejército de EEUU por el presupuesto que destinan de apoyo a Ucrania

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

Mientras la financiación para Ucrania enfrenta un futuro incierto en el Congreso de Estados Unidos, el Ejército estadounidense ha tenido que pagar la factura de cientos de millones de dólares en apoyo al esfuerzo bélico de Ucrania contra Rusia durante los últimos meses, y los oficiales del Ejército están cada vez más preocupados de que, sin nueva financiación, tendrán que empezar a retirar dinero de otros proyectos críticos para seguir apoyando a Kyiv.

Por CNN

Desde octubre de 2023, el comienzo del año fiscal, el Ejército de Estados Unidos ha gastado más de US$ 430 millones en diversas operaciones, incluido el entrenamiento de tropas ucranianas, el transporte de equipos y el despliegue de tropas estadounidenses en Europa.

“Básicamente lo estamos sacando de su escondite en el Ejército”, dijo a CNN un alto oficial del Ejército.

Hasta ahora, esa factura la ha pagado el Comando para Europa y África del Ejército. Sin un presupuesto para 2024 aprobado por el Congreso, y sin fondos adicionales específicamente para Ucrania, el comando tiene aproximadamente US$ 3.000 millones para pagar US$ 5.000 millones de costos operativos, explicó un segundo alto oficial del Ejército. Eso incluye no sólo las operaciones relacionadas con el apoyo a Ucrania (entrenamiento y transporte de armas y equipos a Polonia y Ucrania), sino también otras operaciones para el comando estadounidense en toda Europa y África.

Si el Congreso no aprueba nuevos fondos para Ucrania dentro de unos meses, los oficiales del Ejército dicen que tendrán que comenzar a tomar decisiones difíciles y desviar dinero de proyectos menos críticos, como la tan necesaria construcción de cuarteles o incentivos al alistamiento en medio de un mínimo de reclutamiento histórico.

Si el Ejército no retira fondos de otros lugares, el presupuesto de aproximadamente US$ 3.000 millones en Europa y África se quedaría sin dinero para operaciones no sólo relacionadas con Ucrania, sino también en otras partes de Europa y África, a finales de mayo, dijo un segundo oficial de alto rango del Ejército a CNN.

“Si no conseguimos un presupuesto base, si no conseguimos un [paquete de financiación] suplementario para Ucrania, si el Gobierno cierra, si no conseguimos nada más y nada cambia a partir de hoy… nos quedaremos sin [operaciones y mantenimiento] financiación en mayo”, dijo el oficial del Ejército. Esas operaciones incluyen ejercicios de entrenamiento para las fuerzas del Ejército en Europa y África y el traslado de equipos al teatro de operaciones. Los contratos tampoco se pagarían a tiempo y generarían multas, añadió.

“Dejaríamos de existir” si estos fondos no fueran asignados desde otra parte dentro del presupuesto del Ejército, dijo el funcionario.

