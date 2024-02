Arrestan a varios migrantes en relación a patrón de robos de teléfonos celulares en Nueva York

Varios migrantes fueron arrestados el lunes en relación a un patrón de robos de teléfonos celulares en los últimos meses, dijo la Policía de la Ciudad de Nueva York. Decenas de personas han sido víctimas de estos atracos y el líder de la organización criminal sigue prófugo.

Por telemundo47.com

Las autoridades allanaron el lunes en la madrugada un apartamento de El Bronx que supuestamente sirvió como cuartel general para el amplio grupo de robos de teléfonos celulares. El plan se basó en una red de ladrones que utilizaban motocicletas para realizar sus atracos que ocurrieron en cuatro de los cinco condados, dijo la policía. Sólo Staten Island no ha tenido casos.

La uniformada agregó que cree que puede vincular a la banda criminal con más de 60 robos en toda la ciudad. La policía registró un edificio en 2790 Bronx Park East y encontró artículos robados, incluidos teléfonos celulares, algunos de los cuales los sospechosos intentaron esconder y arrojar por las ventanas cuando los oficiales entraron al edificio, dijo la Policía de Nueva York.

“Nuestros oficiales del NYPD han vinculado más de 60 incidentes con un grupo de inmigrantes que han estado robando a los neoyorquinos. Los investigadores fueron implacables en la búsqueda de estos sospechosos y detuvieron a varios de ellos. Mientras continúan trabajando en este caso, confiamos en que los sospechosos restantes serán llevados ante la justicia por sus crímenes“, dijo el comisionado de la Policía, Edward Caban.

El video de vigilancia mostró a los presuntos ladrones mientras robaban, y muchas de sus víctimas eran mujeres que caminaban solas y fueron en blanco para robarles sus teléfonos móviles, carteras y bolsas de la compra.

De los arrestados el lunes, Alexander Dayker, de 20 años, y Roxanna Tahos, de 24, recibieron cargos por posesión de propiedad robada y manipulación de pruebas, respectivamente. Ambos formarían parte de la red de robos. También recibieron cargos Juan Uzcatgui de 23 años y Cleyber Andrade de 20.

Muchas otras fueron acusadas en las últimas semanas, entre ellas Yan Jiménez, Anthony Ramos, Richard Saledo, Beike Jiménez, María Manaura y Cleyber Andrade. Se cree que muchos de los presuntos ladrones son inmigrantes que viven en refugios de la ciudad, según investigadores de la ciudad, y la mayoría de los cuales son originarios de América del Sur.

Algunos de los miembros de la banda criminal y acusados el mes pasado fueron liberados sin derecho a fianza, incluidos Jiménez, Saledo y Ramos. La policía dijo que atrapar a los ladrones era complicado, ya que muchos de ellos habían sido arrestados antes y luego liberados. Sumándose a esa dificultad, algunos de los sospechosos fueron descritos como los llamados “criminales fantasmas“, lo que según el comisionado de la Policía de la Ciudad de Nueva York, Edward Caban, significaba que no tenían “teléfono ni redes sociales” y los funcionarios ni siquiera podían estar seguros de sus nombres o fechas de nacimiento.

Para leer la nota completa pulse Aquí

Most migrants come to NYC in search of a better life. Sadly, some come to commit crimes.

While the rest of NYC was sleeping, @NYCMayor @NYPDChiefPatrol@NYPDDetectives joined @NYPDnews investigators & specialized teams as we carried out a search warrant — booming a door and… pic.twitter.com/1KkTHQ6HYC

— NYPD Deputy Commissioner, Operations Kaz Daughtry (@NYPDDaughtry) February 5, 2024