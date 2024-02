Los siete perfumes que más cumplidos te harán recibir, vayas a donde vayas

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Cuando se trata de perfumes para recibir cumplidos y elogios, definitivamente estos son los más esenciales de todos. Sí, sí… los has olido regularmente en tus amigos o los has visto en las repisas de cualquier hombre cercano. Pero el hecho de que muchos adoren estas fragancias no significa que debas menospreciarlas. Por algo son tan amadas y despiertan tantísima alegría en la vida de muchas personas. Por supuesto, los snobs de la perfumería podrán afirmar que estas botellas se han vuelto demasiado populares; sin embargo, creaciones olfativas como éstas, de tal poder y envergadura, siempre aportan placer y despiertan las alabanzas de quienes se encuentran alrededor. Y ello no es gratuito ni un accidente. Así que no debes dejarlas de lado por nada del mundo. Por muy mainstream que te digan que son. Su fama es síntoma de carácter y presencia.

Fieles creyentes de que una buena fragancia masculina es la manera perfecta de realzar cualquier outfit y sellas nuestra personalidad, ya sea que tengamos un look informal discreto o algo más elegante, tus amigos de GQ sabemos a la perfección que si bien la lista de perfumes para hombres está en constante expansión hay algunos que destacan sobre el resto. Mucho más cuando se trata de aromas que nos llenarán de alabanzas y encomios. Desde aromas amaderados clásicos con una longevidad impresionante, hasta vigorizantes notas cítricas, nos hemos dado a la tarea de reunir en estas líneas aquellas fragancias memorables y de impacto que necesitas en tu colección.

Creed Silver Mountain Water

Cítrica, versátil y estimulante, esta fragancia es perfecta para los hombres que, además de todo, aman “oler a limpio” todo el día. La aventurera propuesta evoca el agua burbujeante corriendo por los nevados Alpes Suizos, un paisaje vigorizante en el que Olivier Creed, un campeón esquiador, encuentra relajación y renovación. Un éxito de ventas desde su lanzamiento, este moderno aroma marino/verde captura la pureza de las grosellas negras dulces y suavizadas por las montañas con el té verde, la intensidad de la bergamota y la madera de sándalo.

¿El frasco? De un cristal opaco recuerda que nos recuerda los bancos de nieve congelados.

Notas: bergamota, mandarina, flor de naranjo, capullo de grosella negra, té verde, almizcle y sándalo.

Christian Dior Fahrenheit

Con un peculiar aroma de tradición y modernidad al mismo tiempo, ésta es una de las mejores creaciones de perfumes desde hace poco más de treinta años. Una fragancia embriagadora y vigorizante, al mismo tiempo que lanza contundentes mensajes de elegancia, lujo y vida costosa; en resumen, de los más efectivos perfumes para recibir cumplidos en el planeta.

Notas: flor del moscadero, lavanda, cedro, manzanilla, mandarina, flor del espino, bergamota, limón, hojas de violeta, nuez moscada, cedro, sándalo, clavel, madreselva, jazmín, lirio de los valles, cuero, vetiver, almizcle, ámbar, pachulí y haba tonka.

Yves Saint Laurent Y

Ahora, un toque picante. Este perfume está inspirado en dos básicos de la marca francesa: la playera blanca y la chamarra negra. Un aroma que sin duda busca dar un nuevo giro a los clásicos. Sensualidad moderna para hombres jóvenes, de edad y espíritu.

Notas: aldehídos, bergamota, jengibre, menta, limón, manzana, hojas de violeta, salvia, piña, geranio, ámbar gris, almizcle, cedro, vetiver, abeto balsámico e incienso.

