“Anda a comerte un cerro de dulce”, le respondió Diosdado Cabello a Francisco Palmieri (Video)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Diosdado Cabello le replicó con insultos en su show televisivo de este miércoles a Francisco Palmieri, embajador de Estados Unidos para Venezuela, quien recordó al chavismo que tiene hasta la primavera para restablecer los derechos políticos de la candidata unitaria, María Corina Machado.

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

lapatilla.com

“Ahora los gringos nos dieron un plazo, creo que hasta el 18 de abril… está bien. Yo creo que el plazo se lo están dando a sus secuaces aquí porque EEUU, yo lo voy a repetir una y mil veces, EEUU intenta algo contra Venezuela, nosotros vamos contra sus lacayos aquí”, amenazó Cabello ante las cámaras de la televisora estatal.

“No me importa lo que digan, a estas alturas ya no nos importa, porque estos son traidores a su propia patria y nosotros no vamos a tener a unos ‘quinta columna’ aquí”, agregó.

Respecto al diplomático estadounidense, Cabello le respondió “Anda a comerte un cerro de dulce, si quieres, Palmieri. No nos importa lo que digan, ridículo, no nos asustan, y como les dijo Jorge (Rodríguez), no le pongan plazo: ‘háganlo de una vez yanquis de mierda'”.