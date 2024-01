Se apagó la llama: Alicia Machado le puso fin a su relación con influencer mexicano

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Alicia Machado, actriz venezolana, está nuevamente soltera, pues terminó con el influencer mexicano Christian Estrada, con quien tuvo una relación marcada por altas y bajas, debido a que terminaron en varias ocasiones, pero terminaban regresando.

Por: El Diario NY

Ahora todo parece que es definitivo, pues la Miss Universo 1996 dijo que fue la mejor decisión que pudo tomar y que se siente feliz de haberse separado.

Durante su participación en el programa ‘Pica y Se Extiende’, que estrenó el 20 de enero Telemundo, la ex reina de belleza afirmó: “Aprovecho el programa para decirles que no tengo ninguna relación con él, no tengo nada malo ni bueno que decirles lamentablemente, pero bueno, pasan cosas. Yo estoy feliz. Es la mejor decisión que he tomado, creo que no debí darle ninguna oportunidad en su momento, y nada, le deseo lo mejor”.

Estas declaraciones las analizaron en el show ‘En Casa con Telemundo’, en el que indicaron que esto es algo que se sabía que ocurriría en unos meses, debido a que el noviazgo tuvo separaciones fuertes que afectaron su amor.

