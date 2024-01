En honor a Víctor Davalillo, los grandes de la Lvbp fueron premiados por su destacada temporada (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Deportes

La gran fiesta de Los Grandes de la LVBP, galardones organizados por Numeritos Gerencia Deportiva y Line Up Internacional, y presentados por Maltín Polar, vivió muchos momentos emocionantes durante la entrega de premios celebrada este miércoles en Caracas.

Desde el inicio de la ceremonia, que fue transmitida vía streaming a través de la cuenta de Instagram @losgrandesdelalvbp y la plataforma de YouTube de Diamante 23, se vivieron momentos emotivos, con una petición de aplausos del presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Giuseppe Palmisano, “al Más Valioso de todos los tiempos, Vitico Davalillo, al igual que para Juan Carlos Pulido, ambos fallecidos durante el año pasado.

Seguidamente empezó el desfile de ganadores con el ganador del Premio Luis Salazar al Regreso del Año, Osmer Morales, quien alcanzó la Triple Corona par alzarse también con el Premio “Carrao” Bracho al Pitcher del Año, galardón que recibió más adelante con la compañía de Edwin Hurtado, el último Triplecoronado antes que el abridor de los Bravos de Margarita.

“Me di cuenta (de la Triple Corona) el 26 de diciembre, en mi última salida ante Magallanes”, señaló. “Estaba mi compañero Félix Doubront peleando el departamento de ponches y Máximo Castillo el de efectividad. Tuve la oportunidad de lanzar cinco innings, me hicieron una carrera, y además de ganar la Triple Corona fue el juego que nos dio el pase al round robin”.

Luego de otorgar el Productor del Año a José Rondón, Anthony Vizcaya tomó el escenario para recibir el Cerrador del Año.

“Para nadie es un secreto que en 2022 me fue malísimo”, dijo el derecho de Navegantes del Magallanes. “Seguí trabajando, me dieron la oportunidad y no la desaproveché”.

Poco después, Andrés Chaparro, quien viajó desde Utah, recibió su galardón de Novato del Año.

“Para mí este premio significa mucho, es un orgullo”, señaló el antesalista de Águilas del Zulia. “Este galardón premia la constancia a todo el trabajo que he venido haciendo en estos últimos años y me siento bastante conento de haber sido yo quien lo ganara, y sin la ayuda de mis compañeros de las Águilas no lo hubiese logrado”.

Poco después se entregaron dos reconocimientos especiales por par de hazañas que se vivieron durante la ronda regular: a Buddy Bailey por sus 500 victorias como mánager y a Alex Romero por convertirse en el décimo miembro del club de los 1.000 hits.

Además, se entregó otro reconocimiento especial a Line Up Internacional por sus 30 años de trayectoria, que se inició dentro del mundo del coleccionismo y que se ha mantenido con la creación del Premio Luis Aparicio y el Premio Juan Marichal, sin nombrar su contribución al crecimiento de Los Grandes de la LVBP, galardones avalados por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Uno de los momentos emotivos de la jornada se vivió en la entrega del Set Up del Año a Miguel Socolovich, quien se retirará al final de esta temporada y estuvo acompañado por su esposa, su madre y sus hijas.

“Ellos son mi motor. Mi mamá, que fue la que prácticamente me enseñó a jugar béisbol”, dijo entre sollozos. “Ellos son mi motor y les agradezco mucho que hayan estado ahí siempre, en las buenas y en las malas. Estoy muy orgulloso de la familia que tengo”.

José Moreno, de los Bravos de Margarita, también subió al escenario para recibir el Premio “Chico” Carrasquel al Mánager del Año, luego de conducir a su club a la postemporada, un año después de conducir a Cañeros de Los Mochis al título en México.

“La gerencia de los Bravos fue muy agresiva, un día después de terminar la Serie del Caribe”, recordó. “Conversé con mi familia y estaba esperando el visto bueno de ellos para venir y aquí estamos con Bravos de Margarita en el round robin”.

Antes de entregar el último galardón de la noche se colocó en la pantalla un emotivo video para recordar a Víctor Davalillo, quien le dio nombre al premio principal: el Víctor Davalillo al Jugador Más Valioso, que fue para José “Cafecito” Martínez.

El slugger de los Tigres de Aragua posó con unos implementos y trofeos que pertenecían a “Vitico”, como su Guante de Oro de la Liga Americana, un Bate de Plata obtenido en México y su chaqueta predilecta, de los Leones del Caracas, que serán exhibidas en el Museo del Béisbol en Valencia. Además, en honor al número 2 de Davalillo se entregó por primera vez dos trofeos a cada ganador.

“Cafecito”, quien recordó a su padre, Carlos “Café” Martínez, también estuvo acompañado por sus familiares, dedicando palabras especiales a su madre, Evelin.

“Evelin ha sido para mí increíble”, dijo entre lágrimas, mientras su progenitora lo acompañaba en el escenario. “Estoy orgulloso de tenerte como mamá, por todo el impulso que me das diariamente. De verdad te amo y voy a seguir haciendote sentir orgullosa donde quiera que estés”.

Como de costumbre la ceremonia de Los Grandes de la LVBP, premios presentados por Maltín Polar y auspiciados por Juega En Línea, New Arrival, Fórum, Café La

Protectora, ABA Ultra y Laser Airlines, cerró con la tradicional fotografía de todos los ganadores para dejar una postal para el recuerdo de la temporada 2023-2024 de la pelota criolla.