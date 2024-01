Otro accidente en Japón: un avión con 289 pasajeros impactó contra el ala de una aeronave estacionada

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El incidente ocurrió en plena nevada, cuando un tractor remolcador patinó sobre la pista mientras prestaba servicio para Korean Air, no pudo controlar el trayecto y se produjo la colisión con un aparato de Cathay Pacific. No hubo heridos

Un avión de Korean Air que transportaba a 289 personas chocó el martes contra un avión de Cathay Pacific estacionado mientras era empujado por un vehículo terrestre antes del despegue en el nuevo aeropuerto de Chitose, en el norte de Japón, pero no causó incendio ni heridos, dijeron funcionarios de bomberos y de la aerolínea.

Por Infobae

El incidente ocurrió sólo dos semanas después de una colisión entre un avión de Japan Airlines y uno de la guardia costera en una pista del aeropuerto Haneda de Tokio, que provocó que el avión de pasajeros se incendiara. Los pasajeros tuvieron que huir por toboganes de emergencia antes de que el avión más grande fuera destruido por el fuego. Cinco de los seis miembros de la tripulación del avión más pequeño murieron.

El martes, el avión de Korean Air acababa de comenzar a alejarse de su lugar de estacionamiento hacia una pista para despegar cuando su ala izquierda entró en contacto con el estabilizador vertical del avión vacío de Cathay Pacific estacionado junto a él, según el Departamento de Bomberos de la ciudad de Chitose.

KAL dijo en un comunicado que su vuelo 766, un Airbus A330-300, que estaba programado para volar al aeropuerto Inchon de Seúl, entró en contacto con el avión Cathay “durante un retroceso” cuando un “vehículo de asistencia en tierra de un tercero resbaló debido a fuertes nevadas”. La aerolínea dijo que está cooperando con todas las autoridades pertinentes en el caso.

Ninguno de los 276 pasajeros y 13 miembros de la tripulación del avión KAL resultó herido y no se detectó ningún incendio ni fugas de combustible, dijo el departamento de bomberos. KAL dijo que un avión de reemplazo llegaría a New Chitose el martes por la noche para recoger a los pasajeros.

La televisión pública NHK mostró la punta rota del ala izquierda del avión de Korean Air. El vuelo 584 de Cathay estaba estacionado después de llegar desde Hong Kong, dijo NHK.

Los funcionarios de aviación están investigando las causas del accidente.

Los funcionarios de transporte también siguen investigando la causa de la fatal colisión en el aeropuerto de Haneda, centrándose en la comunicación entre los controladores de tráfico aéreo y los dos aviones.

