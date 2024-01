El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 17 de enero de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Se como eres, porque es lo único que hay. No temas ser tú, ni te escondas detrás de máscaras que sólo te hacen sufrir. A veces da miedo mostrar nuestra verdadera personalidad, porque no queremos ser rechazados, pero tú eres tú y sólo debes aceptar personas que estén cómodas con quien eres.

Tauro

Hay heridas que no terminan de sanar y que necesitan ser tomadas en cuenta y trabajarlas hasta que ya no quede nada. No puedes vivir en medio del dolor, porque cuando vives con dolor ves la vida desde el miedo a repetir la experiencia. Limitaciones que te impiden moverte hacia adelante con buena actitud.

Géminis

Hay programaciones mentales tan arraigadas en nuestras mentes que nos hacen ver la vida desde perspectivas que nada tienen que ver con la realidad. Pensamientos limitantes de “no puedo hacerlo”, “si hago esto o aquello nadie me va a querer”, “si digo lo que pienso me voy a quedar solo” entre muchos otros, nos impiden vivir una vida plena. Comienza un cambio real y recupera a ese verdadero tú que vive escondido en tu mente.

Cáncer

No te impongas ni manipules para que otros hagan lo que tu crees que deben hacer. Cada uno es diferente y como tal ven la vida a su manera. Tu opinión, si es que te la piden, puede funcionar, sobre todo si lo haces con buenas intenciones, pero la decisión de tomarla en cuenta, y más aún, de ponerla en práctica debe ser de la persona, porque sólo el sabe lo que realmente le funciona y lo que no.

Leo

Expresa tus emociones y al que le guste bien y al que no, también. Quéjate, si es necesario, di lo que piensas en voz alta, pero hazlo siempre desde el amor. Sin asumir actitud de víctima y basado siempre en el perdón. No seas prisionero de lo que piensas ni de lo que sientes. Libérate y vive una vida diferente.

Virgo

Cuando estás en una crisis no necesitas usar máscaras y mostrar lo que no sientes. Tampoco necesitas evadir ni buscar intermediarios, porque la solución la tienes sólo tú. Hazlo de raíz, porque sino volverá más adelante y te afectará mucho más. A partir de hoy resuelve para vivir en paz.

Libra

Conéctate con quienes amas, pero hazlo de verdad. Identifícate, sostén conversaciones profundas, abraza y acepta el amor que te pueden dar. Te has acostumbrado a vivir en tu propio mucho y últimamente has alejado a todos, pero no puedes ni debes seguir así, porque afuera hay una vida maravillosa que espera por ti.

Escorpio

Hay demoras. Todo parece paralizado por un lado y caótico por el otro. No pasa nada y a la vez pasa de todo. Quieres recuperar el control pero no sabes como. Necesitas ver hacia atrás y descubrir en que punto hubo un quiebre y tratar de repararlo y si no funciona, posiblemente debas comenzar de nuevo, desde otro plan que funcione mejor.

Sagitario

Hoy descubres que hay varias vías para llegar a un mismo lugar y varias formas de hacer las cosas. Muchas veces más efectivas de las que conocemos. Abre tu mente y acepta que no siempre tienes la razón, que puedes aprender a través de otros y tomar decisiones más asertivas.

Capricornio

Surge cambios repentinos e imprevistas. Ya nada es cómo pensábamos y ahora hay que buscar nuevas opciones. Puede que en estes en un punto de no retorno y que retroceder no sea una opción. Así que debes recomenzar con nuevas bases, con un nuevo plan y una reestructuración total. No es la primera vez que te sucede algo así, ya lo haz vivido y lo superaste, esta vez también lo harás.

Acuario

Cuando quieras rendirte recuerda porque empezaste. A veces sientes que no puedes más, que no eres lo suficientemente capaz, que no tienes las herramientas, apoyo o posibilidades de seguir adelante. Si empezaste es porque quieres cambios y los cambios tienen un coste. No permitas que nadie, ni siquiera tú mismo te detenga. Sigue adelante y súmale a tu vida.

Piscis

Es un día para dejar salir todo lo que guardas en tu interior, así sea con gritos en un lugar aislado adonde nadie te escuche, a través de una carta o mensaje que nadie lea, o ¿porque no? una conversación que sostengas cada a cara y en voz alta frente el espejo. La idea es liberarte de un peso que no necesitas llevar, aliviar el alma para vivir una vida mucho mejor.