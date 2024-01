El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 16 de enero de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Mostrar fidelidad hacia ti mismo y expresar tus puntos de vista desde tu perspectiva es parte de ti, pero cuando lo haces debes respetar la opinión de los demás. Si te empeñas en imponer tus creencias u opiniones, podrían surgir discusiones y enfrentamientos innecesarios que afectarian tus relaciones. Prudencia Aries.

Tauro

Es posible que tengas que revisar tu forma de amar y tomar en cuenta que para hacerlo como debe ser, primero debes amarte a ti mismo. Sino lo haces establecerás patrones de dependencia u otras conductas tóxicas. Comienza por amar tu cuerpo, tu mente y tu alma, corrige lo que no te gusta y aprende a vivir con lo que no puedas cambiar.

Géminis

Salen a la luz ciertos hechos que debes manejar con cautela. Nada de especular o presionar y mucho menos de apresurar. Es mejor esperar un tiempo y dejar que todo caiga por su propio peso, aunque por si acaso y para no dejar todo al azar, crea un plan B y hasta un plan C. Tener varias opciones te hará sentir más tranquilo.

Cáncer

Día de emociones encontradas. Por un lado te sientes feliz con los logros obtenidos las ultimas semanas y por otro, recibes una noticia no muy alentadora. Es como sentirse libre y atado a la vez y eso te frustra. No te desanimes, no hay mal que por bien no venga. Todo se supera, y esto, también pasará.

Leo

Por momentos te sientes atrapado, sin libertad de acción, pero te das cuenta que esa ancla, que te impide moverte a tus anchas, la has creado tú mismo. Las limitaciones actuales están más en tu mente que en la realidad. Libérate y vive tu vida de otra manera.

Virgo

Tus emociones están descontroladas, algo poco habitual en ti. En un momento estás de lo mejor y en otro no quieres ni que te miren, es más, no se te puede ni hablar, por todo saltas y reaccionas. Calma, relax. Esta actitud no es nada saludable, ni para ti, ni para quienes te rodean. Hoy trabaja en ti, en tu paz interior.

Libra

Las mejores cosas de la vida no son cosas, son momentos. Disfruta cada minuto de tu vida como si fuese el último. Deja pasar lo que no importa, no te enfrasques en discusiones ni te dejes llevar por las preocupaciones. Que lo único que realmente importe es el aquí y el ahora.

Escorpio

Basta de programar todo y vivir bajo la presión de que tienen que ser de una manera específica. Permite que la vida te sorprenda, y que pase lo que tenga que pasar. ¿Quien sabe? Es posible que el destino te tenga preparado algo mucho mejor de lo que quieres. Con probar no pierdes nada.

Sagitario

Hoy te verás obligado a enfrentar tus miedos y hasta podrías darte cuenta que el más grande es estar solo. Tienes apegos muy arraigados que te impiden fluir con normalidad. Comienza por hacer una lista de esas cosas o personas que “crees” que necesitas para poder vivir y comienza a soltar una a una, poco a poco y a tu propio ritmo.

Capricornio

Deja de atormentarte con lo que pudo ser y no es. Construye tu vida en base a tu realidad actual. ¿Para que vivir de un pasado que ya no es parte de tu vida, cuando puedes usar ese tiempo y energía en construir el futuro que quieres vivir? Pon manos a la obra, porque para luego es tarde.

Acuario

Sientes que das un paso para adelante y otro para atrás. Es como si no avanzaras o si lo haces, no es lo suficientemente rápido. Puede que hayas hecho malas elecciones y necesites optar por tomar otro camino. No te estreses, evalúalo con calma y mantente abierto a nuevas opciones.

Piscis

Sientes que el universo conspira a tu favor y aún cuando surgen situaciones que afectan tu avance, las enfrentas de la mejor manera. Puede que no hayas llegado a la cima, pero estás muy cerca de ella. Luchas por lo que quieres e expones tus ideas, porque después de evaluarlas bien, sabes que es la mejor opción, quizá la única.