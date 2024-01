Nuevo embajador de Guyana en Venezuela presentará credenciales el #15Ene

El Gobierno de Guayana tendrá un nuevo embajador en Venezuela a partir del próximo 15 de enero, cuando presente sus credenciales a Nicolás Maduro.

lapatilla.com

El Secretario de Asuntos Exteriores de Guyana, Robert Persaud, compartió unas palabras en su cuenta de X, anunciando que el Dr. Van West Charles será el representante del país en territorio venezolano. Además, mencionó que regresará a la nación una vez que tenga la reunión en el Palacio de Miraflores.

“Deseándole un exitoso período de servicio a nuestro nuevo Embajador en Venezuela, Dr. Van West Charles, mientras se prepara para Caracas el 15 de enero, después del cual regresará. Presenta sus cartas credenciales a Nicolás Maduro”, escribió el funcionario.

