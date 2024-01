El caso de los gemelos de Nueva Jersey que nacieron en años diferentes

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Unos gemelos nacieron con 40 minutos de separación en Nueva Jersey, lo cual no sería nada extraordinario, excepto que en ese lapso se fue 2023 y llegó 2024, colocando sus partos en dos años diferentes.

Por El Diario NY

Así, oficialmente Ezra nació a las 11:48 p.m. del 31 de diciembre y su hermano Ezekiel a las 12.28 a.m. del 1 de enero en Virtua Voorhees Hospital, en el sur de Nueva Jersey, reportó Fox News. Para más ironía, el padre de los niños cumple el 31 de diciembre y su hermano mayor el 3 de enero.

Ezra nació pesando 6 libras y midiendo 18 ¾ pulgadas. Su hermano “menor” por 40 minutos, Ezequiel, es más pequeño: pesa 4 libras y 15 onzas y mide 17 ¼ pulgadas.

“Parece que el papeleo va a ser el más difícil”, dijo su padre, Billy Humphrey. “Dile a alguien que tienes gemelos y quieren anotar la misma fecha. No, nacieron en días diferentes y en años diferentes también”.

