Senador sugiere que Biden permite que los inmigrantes crucen la frontera para que voten por él

Ron Johnson, senador republicano por Wisconsin, sugirió que el presidente Joe Biden está permitiendo que los inmigrantes crucen la frontera para que puedan votar por él y por otros demócratas, aunque no son ciudadanos y no pueden votar.

En una entrevista el domingo con John Catsimatidis en su programa de radio “Cats Roundtable”, el senador republicano afirmó que los demócratas están impulsando cosas como el voto por correo para poder “hacer trampa”.

“Estas personas obviamente están muy agradecidas con el presidente Biden y sus aliados demócratas”, dijo Johnson, según reportó The Messenger. “Cuentan con eso. Por eso impulsaron el voto por correo… el voto en ausencia… Quieren que sea más fácil hacer trampa”.

El senador, un conservador con posturas antiinmigrantes, añadió que los inmigrantes “eventualmente” votarán por los demócratas, presumiblemente después de que se conviertan en ciudadanos. “Ese es el plan de juego aquí”, insistió, sin mostrar ningún tipo de prueba.

Días antes, en una entrevista con Laura Ingraham de Fox News, Johnson había calificado la situación en la frontera como una “catástrofe” y acusó a los demócratas de intentar utilizar la seguridad fronteriza como “palanca” para impulsar la ayuda a Ucrania e Israel.

“La crisis de inmigración ilegal en nuestra frontera sur está abrumando a la CBP, a los educadores locales, a la seguridad pública y a las fuerzas del orden”, dijo en la entrevista, según un clip compartido en su cuenta de X, antes Twitter. “Este no es el momento de seguir como de costumbre. Una crisis sin precedentes requerirá acciones sin precedentes”.

“Nuevo orden mundial”

En otra entrevista en Fox News, la presentadora María Bartiromo le preguntó al senador Johnson si “el Nuevo Orden Mundial” había conspirado para inundar Estados Unidos de inmigrantes.

“Y supongo que hay una población que quiere esto”, dijo Bartiromo. “Quieren un nuevo orden mundial. Quieren cambiar fundamentalmente a Estados Unidos”.

Ante eso, el senador republicano coincidió con la presentadora, pero aseguró que no es racista.

“Quieren una gobernanza global. No quieren fronteras. Así que no, esto va a destruir nuestro país. No hay otra manera de ver esto. Y repito, no soy xenófobo. No soy racista”, dijo el senador por Wisconsin.

Luego Bartiromo aseguró que “muchos informes”, sin citar ninguno en específico, dicen que Estados Unidos le está entregando “teléfonos móviles” a los inmigrantes que cruzan la frontera, además de alimentos y alojamiento. Hizo énfasis sobre los teléfonos móviles, preguntándole al senador si sabía si esto era cierto.

