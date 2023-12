Captan el momento en el que hace erupción un peligroso volcán en Islandia (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La Oficina Meteorológica y Sismológica de Islandia (MET) informó en las últimas horas de este lunes que un volcán hizo erupción a cerca de 4 kilómetros al noreste de la ciudad de Grindavík.

A las 22:17 (misma hora GMT) comenzó una erupción volcánica al norte de Grindavík, en la península de Reykjanes. La erupción se encuentra cerca de Sundhnúkagígar, a unos cuatro kilómetros al noreste de Grindavík, y puede verse a través de cámaras web cercanas.

“La erupción fue precedida por un enjambre de terremotos que comenzó a las 21.00 horas”, aseguró el MET en su página web.

“Un helicóptero de la Guardia Costera despegará en breve para confirmar la ubicación exacta y el tamaño de la erupción”, añadió el comunicado.

JUST IN: First aerial footage captured just minutes ago of the newly opened volcanic fissure near Grindavík, Iceland.

It is estimated to be about 3 km long! pic.twitter.com/uLLpmZHvFe

— Nahel Belgherze (@WxNB_) December 18, 2023