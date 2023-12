La E3, la mayor exposición de videojuegos en el mundo, está oficialmente “muerta”

Posteado en: Tecnología, Titulares

Aquellos que sigan el mundo de los videojuegos con una cierta cercanía saben exactamente qué es la Electronic Entertainment Expo, mejor conocida como E3. Gracias a las varias conferencias de prensa de los nombres más grandes del gaming y a un centro de exposición lleno de stands de diferentes empresas, la E3 servía como el encuentro anual donde las novedades más importantes de la industria se daban a conocer. En los últimos años, por motivos varios que incluyeron la pandemia de COVID-19 y una falta de interés general, la E3 se encontraba pasando por tiempos difíciles. Ahora, la ESA (Entertainment Software Association), que se encargaba de organizar el evento, acaba de anunciar su fin definitivo.

Por: Infobae

En su cuenta oficial de X, la ESA lanzó un breve comunicado compartiendo la noticia. Allí, la organización comenta que luego de más de dos décadas de funcionar como el evento central para la industria de los videojuegos, tomaron la decisión de terminar la E3. Mientras tanto, la ESA reitera su compromiso con “las empresas miembros y la fuerza laboral de la industria, quienes generan un impacto cultural y económico positivo cada día”. En una entrevista con el medio Washington Post, el CEO de la ESA Stanley Pierre-Louis declaró que “es la decisión correcta dadas las nuevas oportunidades que nuestra industria tiene para llegar a los fanáticos”.

Si bien no hay una mención explícita al respecto, queda claro que la nueva competencia que la E3 tuvo en estos últimos años fue un factor importante. Summer Game Fest, evento llevado a cabo por el periodista y organizador de The Game Awards Geoff Keighley, fue convirtiéndose en un reemplazo de lo que la E3 supo ser en su momento. Mientras que las ediciones de E3 de 2020, 2022 y 2023 fueron canceladas, el evento de Geoff Keighley no hizo más que crecer. Este año en particular la ESA se adelantó y ya había anunciado que no habría una edición 2024 de la E3, pero que estaban en conversaciones con diferentes socios para pensar la forma de reinventar el evento para su edición del 2025.

