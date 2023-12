VIDEO: La “explosión” de un tornado que lo hizo desaparecer por algunos segundos en Tennessee

Un fenómeno meteorológico sorprendente se registró este sábado en el estado de Tennessee, EEUU, cuando un tornado atravesó una instalación eléctrica y provocó una gran explosión. El hecho fue captado en video por el meteorólogo y cazador de tormentas, Reed Timmer, quien lo compartió en la red social X.

lapatilla.com

En las imágenes se puede ver cómo el tornado impacta contra unos cables de alta tensión y genera una llamarada que ilumina el cielo nocturno. El embudo del tornado parece desvanecerse por unos segundos, pero luego vuelve a formarse y continúa su camino.

Según explicó Timmer, la explosión causó una “descondensación” del embudo, que es el proceso por el cual el vapor de agua que forma el tornado se convierte en líquido o sólido y deja de ser visible. Sin embargo, esto no significa que el tornado haya desaparecido, sino que solo cambió su apariencia.

It is incredible how this explosion de-condensed the condensation funnel of the #tornado. The explosion changed the thermodynamic gradients dramatically within the vortex and blew up the Clausius-Clapeyron equation pic.twitter.com/BK0QATgSN8

— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) December 10, 2023