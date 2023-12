Asignan un presupuesto chucuto a la Universidad de Carabobo para 2024

El vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo (UC), José Ángel Ferreira, informó este martes 5 de diciembre que se redujo 29 % el presupuesto de la casa de estudios para 2024, con respecto a lo aprobado para el año 2023.

Ferreira precisó que lo asignado para el año entrante por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) fue de alrededor de 800 millones de bolívares, mientras que en 2023 el monto fue de aproximadamente 280 millones de bolívares. Destacó que aunque hubo un incremento en bolívares, cuando se hace el cálculo en dólares se evidencia una disminución de casi 30 %.

“El asunto está en que la tasa de cambio del año pasado era una tasa de cambio a 8 bolívares el dólar y en este momento está a más de 30. Cuando sacas esa cantidad que crees que es mayor, realmente no es mayor, es menor en términos de moneda dura”, explicó.

El vicerrector administrativo señaló que además de la disminución presupuestaria, otro problema que enfrentan es el incumplimiento de la Ley de Presupuesto. Manifestó que esta no se ha cumplido a cabalidad en los últimos años y les preocupa que no lleguen los recursos asignados.

“El problema principal es que los reales asignados no nos están llegando. Si a mí me prometieron 1.000 bolívares, la Ley del Presupuesto lo que hace es decir que esos 1.000 bolívares me tienen que llegar. Y si no me llegan esos 1.000 bolívares, pues obviamente se está cometiendo un delito, una irregularidad. Nosotros queremos que los recursos prometidos puedan ser enviados para poder entrar en un proceso de planificación”, sostuvo.

Manifestó que la casa de estudios tiene problemas de infraestructura, mantenimiento, impermeabilización y deterioro en laboratorios. “Tiene problemas en todas partes y se ha logrado sobrevivir es porque ha habido contribuciones extraordinarias, extrapresupuestaria y de la propia comunidad para echar adelante”, aseveró.