Al padre de Britney Spears le amputaron una pierna y esta fue la terrible razón

Los Spears no están pasando por uno de sus mejores momentos como familia. Sus miembros están divididos y apenas mantienen relación entre ellos, y la salud tampoco es su fuerte. Tal y como han publicado este martes 5 de diciembre medios estadounidenses como TMZ y Page Six, Jamie Spears, el padre de Britney y quien durante más de una década fue su tutor legal, ha pasado por una grave infección que ha desembocado en que, hace alrededor de un mes, le amputaran una pierna.

Por El País

Spears, de 71 años, pasó varias semanas hospitalizado en verano por culpa de una grave infección bacteriana, en unas instalaciones específicas para enfermos infecciosos, pero en octubre se le pudo ver en los alrededores de su casa de Luisiana, mucho más delgado. Sin embargo, según TMZ, hace un mes que perdió la pierna, tras pasar por cinco cirugías de rodilla. Como cuenta en Page Six alguien cercano a él, el motivo era tratar de contener una grave infección que tenía en la rodilla. Ni él ni sus abogados ni su familia han hablado al respecto.

Lo que no queda claro es cómo es actualmente la relación de Britney Spears con su padre, que la mantuvo bajo una férrea custodia durante 13 años y hasta 2021. Como es habitual en los tabloides estadounidenses, hay versiones encontradas: quienes afirman que ella está dispuesta a un acercamiento y quienes aseguran que nada más lejos, que la artista está en su propio camino de sanación y eso implica estar lejos de Jamie. En su recién publicado libro La mujer que soy, que llegó a las librerías el 24 de octubre, Spears hablaba precisamente de los duros años de su tutela y de su compleja relación con su progenitor, que la mantenía aislada: “Me mantuvieron encerrada contra mi voluntad durante meses. No podía salir. No podía conducir. Me sacaban sangre cada semana. No podía darme un baño en privado. No podía cerrar la puerta de mi habitación”.

“Demasiado enferma para elegir novio pero lo suficientemente sana para aparecer en televisión y para cantar ante miles de personas en distintas partes del mundo cada semana”, relataba la artista, que afirmaba que la trataban “como a una ladrona de bancos”, poniendo su vida “patas arriba”. Ella siempre ha acusado a su padre de querer lucrarse a toda costa gracias a ella. “Desde entonces empecé a pensar que vio que había venido a este mundo sin otra razón que ayudarle a conseguir dinero”, llegó a afirmar en su autobiografía. La fortuna de la artista se estima en alrededor de 60 millones de dólares, aunque ella ha asegurado que su padre se quedó con alrededor del 10% de la misma, algo por lo que, hace un tiempo, pretendía llevarle a los tribunales.

