Mejor leer que escuchar: Telegram estrena función para transcribir audio a texto

Una actualización de Telegram incluye nuevas funciones y una serie de mejoras, que se lanzan tanto en iOS como Android. Una de las más interesantes es la apertura de una opción que estaba únicamente para los usuarios de la versión paga del mensajero: la transcripción de audio a texto.

Por: TN

Telegram para pasar audio a texto: los detalles de la función

El año pasado, Telegram Premium había lanzado una herramienta para convertir en texto el contenido hablado. Ahora, la función se lanza para todos los usuarios de la aplicación. Eso sí: tal como nota el sitio Engadget, hay algunas limitaciones en ese caso. Los usuarios de la versión gratuita de Telegram pueden convertir a texto solamente dos mensajes por semana.

Tal como vemos en el video de demostración, simplemente hay que tocar el ícono ?A para poner en funcionamiento a esta opción. También funciona en videomensajes dentro de Telegram.

Premium subscribers can tap the ?A button to generate a transcript of any voice message. You can even select and copy parts the text to make quick notes. #TelegramTips pic.twitter.com/gH6AmVAp3m

— Telegram Messenger (@telegram) July 8, 2022