¿Cómo traer Inteligencia Artificial a la empresa? – Parte I

Posteado en: Tecnología, Titulares

La Inteligencia Artificial no es una solamente una tecnología o una tendencia de los negocios, es un vuelco en la forma en que los humanos y las máquinas interactúan. Es muy probable que los directivos y el resto de la empresa estén esperando que sea el Gerente de Tecnología quién indique el camino, por ello los Gerentes de Tecnología deben activamente moldear la naturaleza de este cambio en las organizaciones.

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

Especial de Laszlo Beke

En esta transformación se deberá preparar la organización para Inteligencia Artificial en lo que respecta a la seguridad, la data y los principios de Inteligencia Artificial(IA). En el artículo identificaremos la Inteligencia Artificial Cotidiana y la Inteligencia Artificial Radical. El comienzo típicamente será con la IA Cotidiana, pero ello requiere como mínimo ancho disponer de ancho de banda, de Nube y posiblemente de una Infraestructura de Microsoft 365 o Google WorkSpace. Este es el primer artículo en el cual se desarrollará el enfoque de victorias rápidas en Inteligencia Artificial, en el próximo artículo se tratará la aplicación más radical y transformativa de la Inteligencia Artificial.

Para calibrar el impacto de entrar en Inteligencia Artificial, se estima que para el año 2025, la IA generativa será un socio de la fuerza de trabajo en el 90% de las grandes empresas en forma global.. También está presente el riesgo, ya que para el año 2028 más del 50% de las empresas, que hayan construido sus propios Modelos Grandes de Lenguaje (LLM) por esfuerzo interno, abandonarán ese esfuerzo debido a los costos y la complejidad. La IA Generativa hace que las máquinas sean conversacionales y estas están rápidamente están dejando de ser herramientas para convertirse en asistentes o aliados. Con las capacidades de IA Generativa las máquinas pueden ser nuestros consultores, protectores, coach, amigos, jefes o clientes. Las máquinas están pasando de ser aquello qué pueden hacer para nosotros a lo que pueden ser para nosotros. Los siguientes hallazgos son clave:

IA está transformando la relación entre humanos y máquinas. Incluso, la IA Generativa disparará una disrupción masiva que plantea oportunidades y amenazas para cada organización. Los Gerentes de Tecnología tienen un rol clave para determinar el rol que IA tendrá dentro de la organización.

Las decisiones de tecnología, particularmente las asociadas con IA, están acompañadas de implicaciones éticas, sociales y financieras. Tratar cada uno de esos dominios en forma separada aumenta los riesgos.

La alta dirección de las organizaciones espera que los Gerentes de Tecnología lidericen estos esfuerzos. Su rol es importante y si no la hacen, en las organizaciones aparecerán otros que si lo cumplirán.

Los sabores de Inteligencia Artificial – existen dos sabores de IA:

– Inteligencia Artificial Cotidiana – donde IA se convierte en un socio supercargado de la productividad y permite trabajar en forma más rápida y más eficiente.

– Inteligencia Artificial Radical – aquí IA permite crear nuevos resultados, a través de productos y servicios habilitados por IA; o crear nuevas maneras de producir nuevos resultados, a través de nuevas capacidades claves. Este tipo de IA será la base de la disrupción de modelos de negocios y de sectores íntegros de la economía.

Para la definición de las ambiciones de la organización se deben examinar cuatro tipos de oportunidades:

Inteligencia Artificial Cotidiana Interna– permiten incrementar la productividad en el Back-Office, en los procesos internos.

Inteligencia Artificial Cotidiana Externa – permiten incrementar la productividad en el Front-Office, en la relación con los clientes.

Inteligencia Artificial Radical Interna – se utilizan para crear nuevas capacidades claves.

Inteligencia Artificial Radical Externa – se utilizan para crear productos y servicios totalmente nuevos.

En la selección se tendrá que considerar los objetivos con IA, la velocidad con la que se quiere realizar, donde aplicarlas y los recursos que se está dispuesto dedicar. En cada zona de oportunidad, las relaciones humanas-máquina cambian y es necesario determinar: ¿Cuál es el apetito riesgo-premio de la organización? ¿Cuán integral es IA a la estrategia organizacional? ¿Se dispone de los recursos para capturar la oportunidad de IA Radical? ¿Podría IA Radical acabar con el negocio de la empresa?

Determinar el escenario óptimo de inversión

La inversión en IA Radical es significativa y los Gerentes de Finanzas generalmente son escépticos con respecto a los beneficios de las inversiones digitales. Por ello, es necesario explorar tres escenarios con el Equipo Directivo (relacionados con el Beneficio Estratégico y el Costo y Riesgo de los tipos de uso de IA Generativo):

Objetivo 1: Defender la posición de la empresa – Aquí se trata de invertir en victorias rápidas que mejoren tareas específicas con asistentes de productividad, donde lo más común será el uso del Copilot de Microsoft o Workspace de Google. Estos asistentes representan una barrera de costo baja para su adopción, pero no necesariamente proveen una competitividad sostenible, por cuanto están disponibles para todos. Sin embargo, permiten experimentar con IA.

Objetivo 2: Extender la posición de la empresa – El enfoque es invertir en aplicaciones a la medida para proveer ventaja competitiva. Por lo nuevo de este mundo, tienen un nivel de riesgo asociado.

Objetivo 3: Volcar la posición de la empresa – Es el más ambicioso y significa invertir en la creación de nuevos productos y modelos de negocio impulsados por IA. Estas inversiones son muy costosas, riesgosas y toman tiempo, pero tienen un enorme potencial de recompensa y pueden causar la disrupción del sector de la economía de la empresa. A pesar del potencial, pocas organizaciones querrán lanzarse en este escenario en el corto plazo.

Inteligencia Artificial Cotidiana – Ejemplos

La mayoría de las organizaciones están usando o piensan usar la IA Cotidiana para incrementar la productividad. En encuestas recientes de Gartner, el 80% de los encuestados indicó que planificaban adoptar IA dentro de los próximos tres años y 77% señaló las mejoras de productividad/eficiencia cómo el beneficio más frecuentemente mencionado de lo que esperan de IA. Cómo ejemplos se pueden mencionar:

Mejoras de Productividad en el Back-Office –

Un grupo piloto de 50 personas probando el Copilot de Microsoft 365 en una corporación en el Reino Unido comenzó a usar un prompt para resumir todos los correos de la bandeja de entrada. Reportan que el efecto ha sido “masivo”. En general, están probando resúmenes automáticos de reuniones de Teams, el resumen de hilos de correos y la creación casi instantánea de presentaciones Powerpoint. La estadística más importante a probar es el tiempo ahorrado. En Page Group, uno de los principales empresas en el campo de reclutamiento en Europa, escogieron las Descripciones de Cargo como área de oportunidad. Les tomaba 20-90 minutos preparar una Descripción de Cargo, con IA Generativa lo pueden hacer en 5 minutos. En un laboratorio de ciclo rápido, la regla es que si en 28 días no se tiene la solución, se le abandona y se encamina a la siguiente oportunidad.

Mejoras de Productividad en el Front-Office –

La empresa danesa Be My Eyes anunció una nueva herramienta denominada Be My AI, un asistente digital visual potenciado por GPT-4. Utiliza conversión imagen-a-texto para ayudar a las personas visualmente discapacitadas. Be My AI puede ayudar a una persona con deficiencia visual a cocinar una comida reconociendo lo que hay en la nevera, sugiriendo recetas basadas en dichos ingredientes y ayudándolos a preparar la comida ellos mismos. Con Inteligencia Artificial Cotidiana forma conservadora se apunta a ganancias en el rango de 5%-20% de mejoras reales de productividad. Es importante no olvidar de la IA cotidiana pasará de deslumbrante a ordinaria o habitual a una velocidad sorprendente. Por ello es necesario actuar lo más rápidamente posible, por cuanto no proveerá ventaja competitiva sostenible. Quién lo haga antes, tendrá la ventaja del aprendizaje y del mejor aprovechamiento.

El rol del Gerente de Sistemas

– Guiar a la Alta Dirección en la definición de las ambiciones de la organización en IA, incluyendo el apetito existente para asumir riesgos, cuánto dinero se está dispuesto a gastar y cuán integral es IA para la estrategia del negocio.

– Examinar las oportunidades y riesgos de IA reduciendo la complejidad de IA a cuatro áreas: el back-office, el front-office, los nuevos productos y las nuevas capacidades clave.

– Facilitar la adopción pronta y segura de IA dentro del tiempo que la organización determine, asegurando la implementación de seguridad-dispuesta-para IA, la data-preparada-para IA y estableciendo los principios-dispuestos-para IA.

Se hace referencia a We Shape AI, AI Shapes Us 2023 IT Symposium/Xpo Keynote Insights y Companies weigh costs of flying with Copilot 365. También aparece en mi Portal https://tinyurl.com/3dv4kyp3.