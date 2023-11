Posteado en: Destacados, Nacionales

La candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, reiteró este lunes que actualmente el reto que demanda Venezuela es un encuentro de todos los ciudadanos.

“Es un momento de la política, de la gran política. Entendiendo lo que ello implica y cómo podemos hacer con partidos que se abren a la sociedad y son un servicio a la sociedad (…) El país demanda un encuentro de los venezolanos de bien, con posiciones de mucha firmeza”, expresó durante el Foro Presidenciales 2024: Unidad y Voto.

ÚLTIMA HORA | María Corina Machado reitera que Venezuela "demanda un encuentro de los venezolanos de bien": "El país hoy más que nunca nos necesita a todos" https://t.co/ncI0JZJvjJ pic.twitter.com/8TPWJ0AbaH — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 27, 2023

Machado se refirió a las primarias realizadas el pasado 22 de octubre como una lección, y aseveró que no es momento para subestimar a la gente.

“Pensar en todos los obstáculos que hubo para el 22 de octubre, todas las fuerzas que se opusieron para el 22 de octubre (…) todo el mundo no hacía sino decirnos que era imposible. Efectivamente no era sencillo, pero hay que ver la magnitud de las pruebas que nos ponemos. No hubo medios de comunicación, yo no hice una sola entrevista por los medios de televisión nacional en todo este año, las grandes redes de comunicación y radio a mí no me entrevistan y aún así lo logramos (…) es la gran lección que hemos tenido. mientras más grande nos pongan el obstáculo, peor para ellos porque nos vamos a crecer”, expresó.

ÚLTIMA HORA | María Corina Machado pide "no subestimar a los venezolanos": "El 22 de octubre nos dio la lección (…) mientras más grande nos pongan el obstáculo, peor para ellos" https://t.co/ncI0JZJvjJ pic.twitter.com/9SZuP2Tsel — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 27, 2023

La fundadora de Vente Venezuela, aseveró que el país quiere vivir en libertad plena. Instó a los partidos a ponerse en segunda línea y darle el protagonismo a los ciudadanos.

