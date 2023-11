Karim Vera: La poca distribución de combustible paraliza las actividades económicas en Táchira

La coordinadora política de Primero Justicia, Karim Vera, aseguró que los tachirenses están sumergidos en preocupaciones y zozobras por la ausencia de combustible en el estado, lo que ha ocasionado caos que se agudizó la pasada semana, originado por la desorganización en las pocas estaciones de servicios que funcionaron, la reducción del suministro de combustible y la manera “irresponsable” de sortear la distribución.

Vera detalló que durante la semana del 20 al 25 de noviembre del 2023, fue disminuyendo el acceso al combustible en el estado. Para el pasado lunes “sólo hubo 25 estaciones de servicios operativas, de las cuales siete funcionaron en San Cristóbal y las 18 restantes distribuidas en los 14 municipios de los 29 que tiene el estado Táchira. Mientras que para el día martes 21 de noviembre, operaron 24 bombas, de las cuales 7 estaban trabajando en San Cristóbal y las 18 restantes fueron distribuidas en 14 municipios”.

En ese sentido, el panorama siguió empeorando, ya que para el pasado miércoles “estuvieron operativas 18 estaciones de servicios, 7 en San Cristóbal y las 11 restantes se distribuyeron en sólo 11 municipios. Para el jueves ya eran 16 estaciones de servicios que estaban trabajando, 7 se mantenían en San Cristóbal y 9 distribuidas en sólo nueve municipios, es decir, 20 municipios de la entidad no tuvieron gasolina”.

Continuó la presidenta de PJ en la región: “El viernes 23 de noviembre sólo trabajaron 14 bombas, 7 en San Cristóbal y las 7 restantes distribuidas sólo en 7 municipios; para el sábado, estuvieron operativas 15 estaciones de servicios, 6 funcionaron en San Cristóbal y las otras 9 en 9 municipios del estado, quedando sin abastecimiento 20 municipios, lo que ha ocasionado paralización parcial en la actividad económica y en el turismo del estado”.

Vera lamentó que para el momento no exista un plan real para apalear tal situación, “al contrario, se hacen llamados desde el gobierno regional a entender la situación sin explicación de por qué no hay abastecimiento de gasolina en la entidad, teniendo Venezuela una de las empresas petroleras más importantes. No se reconoce que la destruyeron y aun así de manera irresponsable, invitan a los hermanos colombianos a visitar nuestras tierras cuando no hay condiciones mínimas para hacer turismo, porque no hay combustible, pero tampoco se cuenta con servicios públicos básicos como la luz y el agua que se ha mantenido intermitente en los últimos cinco años”.

Nota de prensa