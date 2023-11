El narcotraficante Sebastián Marset reveló detalles sobre su fuga de Bolivia: Me avisaron, armé dos valijas y me fui

Posteado en: Actualidad, Internacionales

(Desde Montevideo, Uruguay) – Desde que logró huir de la policía cuando fue encontrado en Bolivia –escondido en su faceta de futbolista en un equipo de Santa Cruz de la Sierra–, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset apareció solamente para pasar advertencias a través de videos que hacía llegar a las autoridades y los medios de comunicación. Pero ahora el delincuente dio un paso más y decidió dar una entrevista en la televisión uruguaya.

Por infobae.com

El programa Santo y Seña de Canal 4 entrevistó a Marset en un lugar que la producción del programa desconoce. La periodista encargada del reportaje se tomó un avión a Paraguay y luego dos helicópteros para llegar a una mansión, en medio de la selva, en la que el narco reside junto a su familia.

Entrega del pasaporte

A finales de 2021, Marset fue detenido en Dubái por utilizar documentación paraguaya falsa. Para salir del país, el narco tramitó, a través de sus abogados, el pasaporte uruguayo. Con ese documento, que el gobierno de Uruguay autorizó, Marset pudo salir de Emiratos Árabes y mantenerse prófugo.

En la entrevista de este domingo, el narco defendió la legalidad del trámite y se deslindó de la polémica que ocasionó su entrega. “Es polémico porque la política lo quiso así. Hay una ley que me amparaba”, contestó, en referencia a que como no tenía causas abiertas, era legal que se lo otorgaban. La entrega de ese pasaporte causó la renuncia de ministros, viceministros y de un asesor del presidente Luis Lacalle Pou.

“Lo hablé con mi mujer. Ella no quería pedir ayuda a Uruguay. Porque siempre sentí que Uruguay no me quiere ayudar en nada. Conseguí el número de la embajada Uruguaya en Emiratos Árabes, y hablé con Fiorella Prado. Me dijo que me iba a ayudar y fue difícil tratar con ella. A mí mujer no la trató bien”, relató Marset, en referencia a la cónsul de Uruguay en Emiratos Árabes.

“Si no tengo un problema legal, tendrían que haber hecho las cosas para cualquier otro ciudadano”, aseguró.

Marset dijo que no gastó ni “un dólar” para que le entreguen el pasaporte. “Si me hubieran dicho que hay que pagar tanto, lo hubiera pagado. Tenía un abogado que me dijo que el pasaporte me lo tienen que dar. No había que pagar nada”, dijo.

Fuga de Bolivia

Tras escapar de Dubái, Marset estuvo casi dos años prófugo hasta que fue encontrado en Santa Cruz de la Sierra, donde se escondía en su faceta de jugador de fútbol. Pero nuevamente allí Marset logró fugarse de la policía y su paradero aún se desconoce.

Una de las versiones de su fuga indicaba que había secuestrado a un policía para irse, algo que en la entrevista de este domingo desmintió. “El 90% de todo lo que dicen ahí es mentira. ¿Cuál es la verdad? La verdad que la cuente (el ministro de Gobierno Eduardo) Del Castillo. El secuestro no hubo. Eso lo declararon así para imputar a la gente inocente”, aseguró.

Luego reconoció que alguien le informó que lo estaban por atrapar: “Me avisaron, sí, me avisaron. Armé dos valijas con ropa mía, de los niños, y me fui”, aseguró.

Marset comentó que dejó todo en la casa y criticó a la policía y el gobierno de Bolivia porque dijeron que “no había nada” en la vivienda. Las autoridades encontraron allí USD 400.000 y el narco acusó: “Se quedaron con el dinero”.

El delincuente criticó la actuación del ministro Del Castillo (lo definió como un “corrupto”) y aseguró que en Bolivia hay más corrupción que en Paraguay. “No confío en nada de ellos”, dijo.

La familia y la confianza

Marset dijo que tiene gente de confianza, pero aseguró que es difícil llegar a ese nivel en las relaciones que mantiene actualmente. Se definió como alguien “correcto”, se mostró en contra de la legalización de las drogas y dijo que “el que vende no consume”.

“Mi familia no tiene nada que ver”, aseguró al ser consultado sobre la Operación Ultranza, una de las que estuvo relacionado, y que disparó la orden de captura internacional. Desmintió que su esposa, Gianina García Troche, haya lavado dinero a través de una empresa que creó.

“Cuando hablan de Sebastián Marset, dicen, dicen, dicen… Quiero ver de todo lo que dicen de qué tienen pruebas. Nunca metí a mi familia. Tengo personas para hacer lo que necesito hacer”, aseguró.

