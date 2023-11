El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 27 de noviembre de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Tus ansias de protagonismo podría afectar a otras personas. Hablar de más y actuar de forma impulsiva es normal para ti, pero para quienes te rodean podría ser invasivo. Y no es que lo hagas con mala intención, simplemente eres así, pero como no puedes escudarte en el: “así soy”, es hora de hacer cambios y mostrar más empatía y consideración.

Tauro

Haces las pases con esa parte de ti con la que a veces eres tan duro. Te escuchas, te entiendes y te das una oportunidad. Sabes perfectamente el origen de tu dolor y lo enfrentas con la idea de sanar. Y que sabes que para todo hay límite y que hoy has llegado al tuyo. Aprovecha este momento para trabajar en una mejor versión de ti mismo.

Géminis

Te sientes un poco roto y todo por la actitud de un ser querido. Por un lado entiendes el origen de su comportamiento, pero por otro decides que no te lo mereces y das el primer paso para una solución. Sostienes conversaciones profundas, pero es probable que la otra persona entienda tu posición. Está cerrado y cree tener la razón. Si la comunicación es estéril, abórdala por ahora y espera un momento más propicio.

Cáncer

Cierras tratos que se venían gestando desde hace tiempo. Aún cuando no todo está dicho, si han avanzado lo suficiente como para dar ese paso. Sin embargo, hay algo más allá, tu sexto sentido te advierte que no confíes, que los involucrados no están en tu misma onda y que podría haber traición en el futuro. Escucha a tu intuición, siempre es y ha sido, tu mejor guía.

Leo

Hoy sólo piensas que brillar es tu única opción. No quieres ser uno más, eso lo tienes más que claro y aunque habitualmente destacas no es suficiente. Quieres más y estás dispuesto a trabajar lo que sea necesario para alcanzar tu objetivo. La buena noticia es que estás a nada de lograrlo. Las puertas se abren y el éxito está a la vuelta de la esquina.

Virgo

El peor enemigo del éxito es arrellanarse en nuestra zona de confort, y la tuya es tan mullida, tan cómoda, tan familiar que te invita a permanecer en ella, aún cuando estás clarísimo de que no es tu mejor opción. Necesitas dar un paso adelante y hacer cambios, ir tras lo que realmente quieres, aún cuando requiera un esfuerzo extra. Tu destino está en tus manos, en las de nadie más.

Libra

Ha llegado el momento de moverse, de ir tras una meta, no necesitas correr, porque en la medida que avances las piezas encajarán una a una. Y como por momentos estás motivado y por otro no, entiendes que no basta la motivación, que tu mejor aliado es y será la disciplina. Crea hábitos y rutinas, a la par que renuncias a las que ya no te funcionan y verás un cambio radical y positivo.

Escorpio

Hay solo escuchas, porque sabes perfectamente lo que hay más allá de lo que los demás quieren o están dispuestos a mostrar. Respetas su espacio y no presionas, porque estás consciente que la comunicación debe fluir, ser auténtica, venir desde lo más profundo del corazón. Quieres ayudar, pero entiendes que no es tu misión, o por lo menos, no la es hoy.

Sagitario

Ser libre es lo único que ansias. Quieres ir y venir a tu antojo, que nadie límite tus acciones y mucho menos tus pensamientos. Estás harto de bailar al ritmo de otras personas y por eso decides comenzar a seguir el tuyo. Entiendes que tu felicidad no está en un lugar ni depende de una persona, al contrario. La felicidad está en ti y en cómo transitas el camino de la vida.

Capricornio

A pesar de lo claro que eres al hablar, quienes te rodean parecen no entender lo que dices. Por momentos te desesperas y reaccionas desproporcionadamente, y por otros, respiras profundo y cuentas hasta 10 antes de hablar o reaccionar. Al final eres justo, y entiendes a los demás, porque estás claro que cada quien es como es y no siempre tienen que estar en sincronía contigo.

Acuario

Estás cansado de posponer. Últimamente has procrastinado y ya no quieres hacerlo más. No te lo vas a permitir, porque sabes que dejar para después es enemigo de avanzar. Tomas decisiones aquí y ahora y las implementas lo más pronto posible. Te conviertes una vez más en ese pequeño porcentaje de personas que hacen que las cosas funcionen.

Piscis

Te sientes más sensible que nunca y aunque no eres de cristal te sientes roto. Hay temas internos por resolver y decides que lo harás desde hoy. Descompones lo que se puede y botas lo que no, porque no estás dispuesto a continuar con la carga de mochilas emocionales del pasado, y es que esa persona que fuiste ya no eres tú. Has cambiado y te mereces una nueva oportunidad y esa sólo llegará si sueltas.