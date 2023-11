Biden celebra la liberación de una niña estadounidense de cuatro años secuestrada por Hamás

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El presidente Joe Biden celebró la liberación de una niña estadounidense de cuatro años secuestrada por Hamás.

Biden anunció el domingo la liberación por parte del grupo islamista palestino Hamás de una rehén estadounidense de 4 años llamada Abigail.

“Ella está libre y ya está en Israel”, indicó en un discurso desde el estado de Massachusetts (noreste estadounidense).

Avigail Idan fue liberada el 26 de noviembre como parte de un acuerdo de alto el fuego temporal negociado por Qatar y Estados Unidos entre Hamás e Israel. Esta es la historia de su captura:

Avigail fue tomada cautiva por terroristas de Hamás el 7 de octubre, cuando se escondía en la casa de su vecina, la familia Brodutch, en el kibutz Kfar Aza.

El padre de Avigail, Roee Idan, era un fotógrafo de Ynet que había salido corriendo el sábado por la mañana temprano para capturar las primeras imágenes de los terroristas de Hamas en alas delta en los cielos del kibutz.

Cuando se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo, Idan corrió a su casa, donde los terroristas ya habían entrado en su casa y habían matado a su esposa, Smadar.

