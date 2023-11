Sam Altman regresará como consejero delegado de OpenAI

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La empresa de inteligencia artificial OpenAI ha alcanzado un principio de acuerdo para la vuelta de Sam Altman como consejero delegado, con una nueva junta directiva que estará presidida Bret Taylor, junto a Larry Summers y Adam D’Angelo, según anunció en una publicación en X (anteriormente Twitter).

Tras conocerse la noticia, Altman aseguró que está “deseando” volver a OpenAI “con la nueva junta y el apoyo de Satya (Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft)” y “construir sobre nuestra sólida asociación con Microsoft”.

