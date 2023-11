Así le negaron la visa de EEUU a una latina: gestor la aconsejó mal y cometió dos errores clave (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Una mujer mexicana compartió una serie de videos acerca de su experiencia al tratar de obtener la visa para viajar a Estados Unidos para ella y su familia. La usuaria de TikTok indicó que le negaron el permiso y expuso cuáles fueron sus errores. Según contó, contrató a una gestora que la ayudó a rellenar formularios clave.

Por La Nación

Admite que cometió dos errores por los que le negaron la visa

La usuaria de TikTok, que publica en la cuenta @ferdelucio23, compartió un clip en el que resumió cuáles pudieron ser las equivocaciones que cometió al solicitar la visa americana. Fer De Lucio explicó que para hacer el trámite contrató a una gestora, quien logró que le dieran la fecha para octubre de este año. Según contó, primero se presentó en el Centro de Atención a Solicitantes de Visa (CAS) de la Ciudad de México y después se le pidió trasladarse al Consulado en Matamoros, México.

De Lucio comentó que su primer error fue ir con sus hijos a la cita en el CAS y no llevar fotos de ellos, que tienen edades de tres años y nueve meses. Al parecer, siguió las indicaciones que le dieron. En el clip dijo que consultó con su asesora de visas al respecto en una llamada y que fue ella quien le contestó que no era necesario llevar las fotografías, porque con los menores de edad era suficiente. “Ellos son los expertos, con lo que me digan me voy a guiar”, aseguró.

El segundo error que admitió la tiktoker fue decir que iba a visitar a un familiar que vive en Estados Unidos. De Lucio indicó que su posible problema estuvo desde que llenó el formato DS-160, porque quizás debió indicar otros datos y ser más específica. Este trámite marca el comienzo del pedido de visa y es clave, porque las respuestas deben coincidir completamente con las que se den en la entrevista consular, dado que es en lo que se basan los cónsules estadounidenses para desarrollar sus preguntas.

El Departamento de Estado de EE.UU. indica que el solicitante de una visa de no-inmigrante deberá, junto con el formulario en línea DS-160, subir su imagen digital. Sin embargo, también advierte que algunos consulados requieren que el solicitante lleve a la entrevista una foto que cumpla con determinados requisitos.

Por qué no le dieron la visa americana

La mujer también explicó que después de que el agente consular le preguntó a qué iba a Estados Unidos y tras responder que a pasar la Navidad con un familiar a Aurora, en Illinois, este le dio un papel en el que le hizo saber que tanto ella como su familia no habían tenido éxito y tenían la visa negada: “En mi papelito dice ‘que porque no tengo lazos fuertes que me amarren a mi país’”.

