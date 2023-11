Mbappé esquiva las preguntas sobre su futuro y alaba a Luis Enrique

Posteado en: Deportes, Titulares

Kylian Mbappé compareció este viernes en conferencia de prensa como capitán de la selección francesa de fútbol, esquivó las cuestiones sobre su futuro y alabó a su entrenador en el París Saint-Germain, el español Luis Enrique.

“No respondo si no es de la selección, he venido como capitán de la selección. Si quieres saber esas cosas hay que ir a la ciudad deportiva y preguntármelo, si soy llamado a ir a la conferencia de prensa”, respondió a las preguntas sobre su futuro.

El delantero, de 25 años, anunció al PSG que no activaría el tercer año de contrato que firmó en 2022, por lo que queda libre a finales de la presente temporada, lo que alimenta las especulaciones sobre su futuro club.

Fue la primera comparecencia de Mbappé ante los medios desde junio pasado, cuando también lo hizo como capitán de Francia, una ausencia que justificó en su voluntad de “compartir el liderazgo” con otros compañeros de la selección.

El jugador afirmó que “las cuestiones externas no afectan” a su rendimiento en el terreno de juego: “En el terreno no pienso en eso, solo en hacer goles, marcar diferencias y ganar títulos. En mi carrera he tenido presión y no me ha impedido hacer todo lo que he hecho”.

El jugador resto importancia a las recientes críticas que contra él vertió su entrenador, Luis Enrique, que dijo que tiene que mejorar.

“No me lo tomé a mal, es un gran entrenador, tiene mucho que aportarme. Estoy en un momento en el que quiero ampliar mis posibilidades, aprender, progresar y ganar títulos. He funcionado bien con todos los entrenadores y no necesito que me digan que soy el mejor todo el rato para llevarme bien con ellos”, señaló.

Mbappé reiteró que le gustaría participar en los Juegos Olímpicos de París del año próximo, pero añadió que si su club le pide que no lo haga, renunciará a ellos.

“Yo quiero jugarlos, la gente quiere que los juegue, pero no estamos a salvo de una mala sorpresa”, señaló.

También se refirió a su tercer puesto en la clasificación del reciente Balón de Oro y consideró “justo” que lo ganara el argentino Lionel Messi.

“Supe que lo ganaría la noche de la final del Mundial”, dijo el delantero: “Messi lo merece. Si gana el Mundial tiene que ganar el Balón de Oro. Es uno de los mejores de la historia, si no el mejor. Es verdad que Halaand y yo hicimos una buena temporada, pero eso al lado de un Mundial ganado por Messi, no hay comparación”.

EFE