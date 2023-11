EN VIDEO: Realizan el primer vuelo de demostración de un taxi aéreo eléctrico en Nueva York

Es un nuevo día para el transporte en la ciudad de Nueva York, ya que los creadores de un taxi aéreo totalmente eléctrico llevaron el avión en su viaje inaugural en el Bajo Manhattan el lunes.

Por FOX 5

El fabricante Joby Aviation realizó un vuelo de exhibición de su avión “eVTOL”, abreviatura de Electric Vertical Takeoff and Landing.

Inicialmente, el vehículo irá a los aeropuertos, y sus patrocinadores, incluidos Uber y Delta Airlines, están buscando otros lugares de aterrizaje en toda la ciudad para transportar pasajeros entre ellos.

Joby has completed the first-ever electric air taxi flight in NYC! We’re thrilled to be in the city as its leaders announce plans to lead the way to eVTOL adoption with the electrification of the Downtown Manhattan Heliport. pic.twitter.com/KAMMcK7SwD

— Joby Aviation (@jobyaviation) November 13, 2023