La autopsia de Matthew Perry se ha retrasado “porque buscan alguna droga desconocida”

Michael Baden, antiguo médico forense de Nueva York, aseguró que el examen toxicológico al que se ha sometido el cuerpo del actor ya debería estar terminado

El actor Matthew Perry, conocido por su papel en la serie Friends, fue declarado muerto luego de que se completara el certificado de defunción oficial por parte del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Perry, de 54 años, fue encontrado sin vida el sábado 28 de octubre en su jacuzzi ubicado en su residencia de Pacific Palisades, a las afueras de Los Ángeles. La causa de su muerte aún está “pendiente” tras un informe de autopsia inicial inconcluso.

Por Infobae

Los servicios funerarios privados para el nominado cinco veces al Emmy se llevaron a cabo el 3 de noviembre en el Forest Lawn Memorial Park en Los Ángeles, un cementerio cercano al lote de Warner Bros. Studios, donde se filmó Friends entre 1994 y 2004. Afirmaciones previas de un portavoz del departamento de bomberos detallaron que se encontró a Perry inconsciente en el jacuzzi después de una llamada de emergencia y a pesar de los intentos por salvarlo, fue declarado muerto antes de la llegada de los primeros auxilios.

Desde que se confirmó la muerte de Perry, las autoridades aseguraron que el examen toxicológico podría tardar meses en arrojar resultados certeros. Sin embargo, el ex-médico forense de la ciudad de Nueva York, Michael Baden, consideró que el el examen ya debe estar terminado prácticamente en su totalidad. Baden, quien ha sido colaborador de Fox New por varios años, añadió que las autoridades estarían esperando a encontrar “alguna droga desconocida”; esto en medio de las teorías que indican que Perry recayó en sus adicciones.

“Tienen más o menos el 99% de lo que van a obtener en este momento en cuanto a información, y pueden darla a conocer ahora o pueden esperar un par de semanas más porque están buscando alguna droga desconocida”, aseguró Baden.

Cabe mencionar que cuando las autoridades registraron la casa de Matthew, se encontraron varios medicamentos prescritos, incluidos para la depresión, la ansiedad y la EPOC. Sin embargo, no había ningún tipo de droga que podría indicar la recaída de Matthew. Además, los primeros resultados de los exámenes toxicológicos descartaron drogas como la cocaína.

Ante estas pruebas, muchas celebridades se pronunciaron en favor de Perry declarando que el actor llevaba mucho tiempo lejos de sus adicciones, pero recientemente, su ex novia Kayti Edwards confesó no estar de acuerdo con esto.

“No creo que se haya ahogado en su jacuzzi, eso no suena bien. Conozco a Matthew y sé que no se habría ahogado. Creo que podría haber tomado pastillas en la semana anterior a esto. ”Dijeron que no había analgésicos recetados en la escena, lo que no me sorprende, porque él no dejaba drogas por ahí”, declaró Kayti, quien además, añadió que las últimas publicaciones de Perry donde se llamaba a sí mismo “Mattman” era una prueba de que había vuelto a consumir pastillas.

