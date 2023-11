El misterio de Melania Trump: aislada, ausente y entre rumores de separación

Posteado en: Internacionales, Titulares, USA

Una mañana de octubre, antes de que el club abriera para su temporada de invierno, todo estaba tranquilo en Mar-a-Lago, en Florida. Las cinco canchas de tenis de tierra batida estaban impecables. Las sombrillas de la playa estaban sin abrir. El césped perfectamente cuidado que rodeaba el Spanish Revival de 17 acres estaba desocupado.

Por La Nación

El equipo de seguridad, sin embargo, permaneció activo. Un guardia apostado en una entrada lateral no estaba interesado en charlar sobre si una residente difícil de detectar se encontraba en algún lugar del complejo.

“¿Alguna vez ve a Melania Trump?”, le preguntamos.

“Señor, tendrá que dar un paso atrás y seguir caminando”, respondió.

Ella está por aquí. Si no en este momento, entonces en general. Durante meses, la ex primera dama ha estado viviendo en una de las muchas habitaciones de Mar-a-Lago, aislada y casi completamente fuera de la vista del público. Pero a medida que las grandes historias de 2024 (si su marido, Donald Trump, regresará a la Casa Blanca y si será declarado culpable de crímenes y enfrentará una posible pena de prisión) se han intensificado, Melania Trump se ha destacado más por dónde y cuándo no apareció.

No apareció al lado de su marido en el tribunal de Nueva York cuando el expresidente se declaró inocente de 34 cargos relacionados con el dinero pagado a la actriz porno Stormy Daniels para mantener su silencio; aunque nadie realmente esperaba que lo hiciera. Pero tampoco fue vista en el tribunal de Miami cuando su esposo se declaró inocente de 37 cargos relacionados con su manejo de documentos clasificados. No fue vista en el juzgado de Washington cuando él se declaró inocente de cuatro cargos relacionados con presuntos intentos de anular las elecciones presidenciales de 2020. Tampoco no se presentó en el tribunal de Georgia cuando él se declaró inocente de 13 cargos.

Melania también ha estado ausente de las apariciones de la campaña presidencial de Donald Trump desde que asistió a su inauguración en noviembre pasado en Mar-a-Lago.

Fuera de los muros de la propiedad de los Trump aquí en Florida, Melania realmente no ha sido vista en absoluto, según nuestro sondeo informal de lugares de reunión locales para gente rica con tiempo libre.

Ni en ninguna de las tiendas de lujo de Worth Avenue, situadas a sólo tres kilómetros de Palm Beach: “Solía venir, pero hace años que nadie la ve”, dijo un vendedor de Salvatore Ferragamo, haciéndose eco de lo que dijeron los empleados en más de una docena de tiendas. Tampoco se la ve en los restaurantes caros o en el circuito de fiestas de Palm Beach: “Aquí hay una sensación de pueblo pequeño para la gente muy rica, un lugar donde ves a todos en eventos sociales”, dijo Ryan Williams, consultor republicano y miembro de la alta sociedad de Palm Beach. “Pero nunca la he visto fuera de los muros de Mar-a-Lago”.

