EN VIDEO: Biden volvió a mostrarse desorientado en un acto oficial en Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, volvió a protagonizar una vez más un hecho que llamó la atención de la opinión pública, sobre todo a quienes han puesto en tela de juicio su estado de salud.

Por Semana

En esta ocasión, el actual presidente del país norteamericano necesitó de indicaciones precisas de un miembro de la guardia militar durante una solemne ceremonia de colocación de coronas en la Tumba del Soldado Desconocido en el marco de las celebraciones del día de los Veteranos en el Cementerio de Arlington.

El mandatario necesitó ayuda para colocar el gran arreglo floral en un soporte ubicado en la plaza frente al monumento en honor a los muertos de guerra de Estados Unidos desaparecidos y no identificados.

En el video se puede ver al jefe de Estado colocar la ofrenda y detenerse por unos minutos frente a ella. Después se apartó de la corona y dudó un momento antes de persignarse.

Luego retrocedió, se dio la vuelta y se alejó varios pasos de la corona, justo después se dio la vuelta y se acercó nuevamente al oficial. El militar señaló con una mano enguantada hacia la vicepresidenta Kamala Harris, que estaba a varios metros de distancia, y el presidente volvió a su marca junto a ella.

