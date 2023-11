Conozca a los ciudadanos norteamericanos presos en Venezuela que esperan ser canjeados

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Desde 2019, familiares de estadounidenses presos en Venezuela han emprendido una campaña dirigida a promover un canje humanitario entre la administración estadounidense y el Gobierno de Nicolás Maduro.

Por albertonews.com

En la actualidad nueve ciudadanos estadounidenses -ocho hombres y una mujer-, tienen causas penales en Venezuela de acuerdo al Ministerio para el Servicio Penitenciario.

Eyvin Hernández, un abogado de Los Ángeles de 45 años y Jerrel Kenemore, un programador informático de 55 años, fueron detenidos al tratar de ingresar a Venezuela desde Colombia por el estado Táchira de manera irregular, y se les acusó de conspiración y asociación para delinquir.

Glad to sit down with @nowthisnews to discuss Eyvin Hernandez's wrongful detention and what the U.S. can do to secure his release. No American should have to go through this, and I will continue fighting to #BringEyvinHome . https://t.co/XRb0B5H5yt

I’m thrilled my resolution with @RepKamlagerDove to demand his immediate release passed out of the @HouseForeignGOP . pic.twitter.com/vGQ7aHhJ5H

Eyvin Hernandez has been wrongfully detained in Venezuela since March 2022. It’s past time to #BringEyvinHome .

Eyvin Hernandez has been detained for over a year on false charges in Venezuela.@POTUS and the Administration must do everything they can to return him safely to his family & friends.

Proud to introduce this resolution with @RepKamlagerDove, @JoaquinCastrotx & @RepYoungKim. https://t.co/uWSVbANyVC

— Nanette D. Barragán (@RepBarragan) July 11, 2023