Luis Manuel Aguana: ¿Pudo Chávez entregar el Esequibo?

La nota publicada en el semanario La Razón del domingo 5 de noviembre de 2023, No. 1485, titulada “Hugo, testigo de Guyana en La Haya” del periodista Noel Gómez Herrera nos informa que “…el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en declaración conjunta con el Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, el día 19 de febrero del año 2004, en la ciudad de Georgetown, manifestó su consentimiento en nombre del gobierno de Venezuela, para la explotación minera en el territorio en reclamación, “siempre y cuando vaya en beneficio de sus habitantes”, refutando de esa forma los señalamientos de la contraparte, sobre el otorgamiento de licencias de explotación petrolera en el Territorio Esequibo”, convirtiendo al mismísimo jefe supremo de la “revolución bolivariana” en testigo ausente en contra de los intereses de Venezuela y a favor de Guyana en el juicio por reclamación de territorio que se lleva a cabo entre ambos países en la Corte Internacional de Justicia.

Efectivamente, bajo el titular “Georgetown esgrime en La Haya declaración conjunta Chávez-Jagdeo del año 2004” semanario La Razón indica que: “El Gobierno de Guyana, al impugnar en la Corte Internacional de Justicia el referéndum consultivo convocado por Nicolás Maduro, alega que la entrega de licencias petroleras en el territorio en reclamación tiene su origen en el consentimiento otorgado públicamente por el presidente Hugo Chávez, el 19 de febrero de 2004, en la ciudad de Georgetown, conjuntamente con el entonces presidente Bharrat Jagdeo ” (resaltado nuestro).

Pero, ¿podía Chávez en su condición de Presidente de la República, por su sola voluntad, permitir el uso, para los fines que fueran, de parte de un territorio considerado venezolano, a otra Nación? Definitivamente no. Y esto tampoco se lo recordaron los militares, por lo cual son también corresponsables de la firma de esa Declaración Conjunta con Guyana.

Por ningún lado, la Constitución venezolana le da al Presidente de la República esa potestad. Al contrario, la prohíbe expresamente: “Artículo 13: El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional…”. Incluso, el Presidente tiene la obligación expresa de proteger la soberanía del territorio: “Artículo 232: El Presidente o Presidenta de la República…está obligado u obligada a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas, así como la independencia, integridad, soberanía del territorio y defensa de la República….”. Por otro lado la Constitución no establece que el Presidente consulte a los venezolanos lo que tiene expresamente establecido en la Constitución como su obligación.

Muchos de ustedes estarán diciendo “pero si ellos no respetaron nunca la Constitución, comenzando por Chávez”. Cierto, pero el territorio no le pertenecía a Chávez, ni ahora le pertenece a Maduro y su régimen de criminales, sino a todos los venezolanos, y la única referencia incontrastable para defendernos de lo que están haciendo es ese texto constitucional.

En la Declaración Conjunta de Venezuela y Guyana, Hugo Chávez dijo, entre otras cosas, lo siguiente: “…Yo me he comprometido con el presidente Jagdeo y con Guyana. Primero que el gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en esta región que vaya en beneficio de sus habitantes ; beneficio directo, como me decía el presidente, como es un proyecto de agua, vías de comunicación, energía, proyectos agrícolas…” (ver transcripción completa de la Declaración Conjunta de los presidentes de Venezuela y Guyana, Hugo Chávez Frías y Bharrat Jagdeo respectivamente, el día 19 de febrero de 2004, en la ciudad de Georgetown, Guyana, en https://larazon.net/2023/09/ 19-de-febrero-de-2004-el-dia- que-hugo-chavez-entrego-el- esequibo-a-guyana/) (resaltado nuestro).

¿Podríamos decir que esa “magnanimidad” del Galáctico, en el 2004 con lo que no le pertenecía, entregó nuestro territorio a Guyana? En mi opinión, definitivamente SI. Permitió nada menos que la OCUPACIÓN del territorio que estamos reclamando, a través de proyectos, dándole el permiso abierto al gobierno de Guyana para construir carreteras, asentamientos con servicios de supervivencia de agua y agrícolas en la Zona, sin contar con el más importante, “proyectos de energía”, dando luz verde a lo que se podía perfectamente interpretar como la explotación petrolera de la Zona en Reclamación.

La manera fáctica de ejercer soberanía es ocupando un territorio, por lo que desde ya Guyana nos lleva una ventaja incalculable de 20 años. En otras palabras, llevan dos décadas trabajando en la ocupación del Esequibo con el permiso de Hugo Chávez Frías escrito en una Declaración Conjunta. Con razón, Guyana está utilizando eso como prueba de su ocupación ilegítima en la Corte Internacional de Justicia. Y si nos hemos dado cuenta de esa aberración, es porque las compañías petroleras norteamericanas están haciendo un ruido importante extrayendo petróleo para Guyana, en el marco de las negociaciones de los EEUU con el régimen de Maduro.

Por otro lado, el Estado venezolano y sus actuales administradores del régimen, que ahora pretenden convocar un referendo sobre el Esequibo, ha hecho todo lo contrario en relación con la ocupación de ese territorio, que es nuestro y que dicen defender de la boca para afuera. En fecha 31 de mayo de 2015, un grupo de venezolanos, llamados esequibanos por ser nacidos en la Zona en Reclamación, presentaron ante el Tribunal Supremo de Justicia venezolano una acción de Amparo Constitucional a fin de exigir la ciudadanía al ser venezolanos por nacimiento. En esa acción, estos venezolanos exigen “que el estado venezolano ejecute un plan de cedulación en todo el país para que los habitantes del Esequibo puedan obtener su cédula y la nacionalidad al ser venezolanos por nacimiento, al nacer en un territorio donde Venezuela mantiene su soberanía conforme al artículo 10 de la Constitución Nacional. Hay que recordar que el Esequibo no es solo tierra y mar, es su gente”. Allí denuncian claramente que:

“Hechos públicos, notorios, comunicacionales y actos administrativos donde se ignora o niega el derecho a la ciudadanía de las personas nacidas en la Guyana Esequiba, Territorio Esequibo en donde se evidencia palmariamente la violación de los derechos humanos y la discriminación hacía estos venezolanos de manera excesiva y continuada por parte de funcionarios públicos tanto civiles o militares. Cabe destacar que los nacidos en la Guyana Esequiba o Territorio Esequibo son víctima de atropello, detenciones, expropiaciones de sus bienes de trabajo, vejaciones y humillaciones, además de la exclusión del sistema educativo, sanitario, protección social, económico y sobre todo en el aspecto moral y psicológico por el solo hecho de no tener una identificación venezolana” (ver Cedulación de esequibanos, una tarea pendiente, en http://esequibonuestro. blogspot.com/2015/06/ cedulacion-de-esequibanos-una- tarea.html). Como verán, Chávez le dio el permiso a Guyana en 2004 para el desarrollo del territorio Esequibo, y por el otro lado, el Estado que el régimen administra desde 1999 todavía le niega a quienes nacieron allí su condición de venezolanos por nacimiento. Mayor contradicción imposible.

De nuevo el régimen nos pretende aplicar la estrategia del “divide y vencerás” de una manera artera y manipuladora, queriendo significar que quien no vaya al referendo del 3 de diciembre “está en contra” del reconocimiento de la Zona en Reclamación como territorio venezolano. Desde aquí rechazo de la manera más contundente tal interpretación. Ningún gobierno tiene el derecho de preguntarles a los venezolanos si debemos o no salir en la defensa de la condición del Estado Zulia, o el Estado Apure, o el Estado Miranda, como territorios venezolanos, de la misma manera como no lo tiene para preguntar por esa condición sobre el territorio Esequibo. Ellos TIENEN LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL de defender el territorio, y lo que sí han hecho hasta ahora es entregarles el permiso para su ocupación.

Dubenson Manzanilla, experto en tema del Esequibo, en un extraordinario trabajo sobre el tema, expresa lo siguiente: “Maduro pretende con este referendo una contramedida para desvirtuar la reciente elección primaria organizada por la oposición, donde resultó ampliamente victoriosa María Corina Machado. Sabemos que pretende desconocer a la CIJ y que contempla la aventura de tomar el Esequibo por la fuerza, como una falsa acción de nacionalismo, al mejor estilo de Leopoldo Gatieri con la guerra de las Malvinas. Fuera de sus pretensiones y sabiendo que el referendo no tendrá incidencia en CIJ, considero, como alguien que lleva muchos años promoviendo en la sociedad el interés por la recuperación del Esequibo, que esta consulta representa una gran oportunidad para unificar una conciencia nacional en torno a la preservación de nuestra integridad territorial, que de por sí ya ha sido violada por la dictadura de Maduro, al ceder espacios a grupos narcoguerrilleros de otro país, como las FARC y el ELN…” (ver PanamPost, El despojo del Esequibo no puede ocurrir otra vez, en https://panampost.com/editor/ 2023/11/06/el-despojo-del- esequibo-no-puede-ocurrir- otra-vez/).

No podemos caer en la manipulación del régimen. Lejos de unificar a los venezolanos “en torno a la preservación de nuestra integridad territorial”, el efecto será totalmente el contrario. De nuevo caeremos en su juego divisionista si los venezolanos no nos unificamos en rechazar tal pretensión, no concurriendo como una sola persona a ese referendo. La solución de esa controversia deberá ser pacífica y en sintonía con el Derecho Internacional. Pero no es eso lo que está manifestando el régimen al desconocer la vía de la Corte Internacional de Justicia. Como indica el experto “…es imperativa la conformación de un frente de venezolanos expertos en derecho internacional y sus necesarios pronunciamientos ante organismos internacionales” para abordar esta situación. Pero tal y como están las cosas, pareciera que antes será indispensable la salida de los criminales del poder, que agravaron de manera superlativa esta situación, con la entrega del Esequibo que hizo Hugo Chávez Frías.

Caracas, 6 de Noviembre de 2023

Blog: TIC's & Derechos Humanos,

Email: luismanuel.aguana@gmail.com

Twitter:@laguana