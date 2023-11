El papa Francisco dice que “no está bien de salud”, pero no interrumpe su agenda

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El papa Francisco explicó hoy, con voz cansada, que no estaba bien de salud y que prefería no leer el discurso que tenía preparado al recibir a miembros de la Conferencia de rabinos europeos, pero no interrumpió las actividades de su agenda de esta mañana.

“Buenos días, os saludo a todos y os doy la bienvenida. Gracias por esta visita que tanto me gusta, pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso sino dároslo y que vosotros lo llevéis“, dijo el papa con voz cansada y algo ronca.

El Vaticano no ha informado sobre el estado de salud de Francisco, que mantuvo las numerosas audiencias que tenía por la mañana.

Y se mantiene la celebración del encuentro con cerca de 7.000 niños de todo el mundo de esta tarde en el aula Pablo VI del Vaticano. EFE