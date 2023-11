La increíble vida nómada que eligió Matthew McConaughey para recorrer EEUU en una casa rodante

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Algunas celebridades aman las luces de Hollywood y los brillos de Beverly Hills. Pero hay otros como Matthew McConaughey, un ferviente texano, que prefiere retornar cada vez que puede a su ciudad natal y recorrer con su familia rincones de su país en un pequeño motorhome. Eso le permite estar junto a las olas para levantarse y surfear.

Por TN

Matthew David McConaughey nació el 4 de noviembre de 1969 en Uvalde, una pequeña localidad de Texas. Y la profesión que eligió cuando volvió de un intercambio estudiantil en Australia fue la de abogado, por eso se anotó en la Universidad de Derecho en Texas.

Pero antes de entrar, leyó un libro llamado The greatest salesman in the world (El vendedor más grande del mundo) y decidió cambiar su profesión a actor. Desde entonces hizo más de cincuenta películas para la pantalla grande e incluso ganó un Premio Oscar como mejor actor por Dallas Buyers Club (El Club de los Desahuciados) en 2014.

Como amaba su casa en Austin, Texas, pero trabajaba en Los Ángeles, el actor decidió comprar una “casita rodante” en 1996. Fue un camión General Motors al que llamó “Cosmo”, al cual le había puesto una cama, una heladerita y una televisión con videograbadora para ver películas. Además logró que entrara su tabla de surf, que lo acompaña a todos lados.

La familia itinerante de Matthew McConaughey

En 2006, después de su largo romance con Sandra Bullock, conoció a la actriz y modelo brasileña Camila Alves, con la que enseguida empezó a compartir su hogar y se casó en junio de 2012. Tienen tres hijos (Levi, Vida y Livingston), con quienes viven en una mansión en Malibú. Allí guarda su motorhome, con el que la familia itinerante ama recorrer el país.

“¿Quién necesita una casa cuando podés vivir en un tráiler? –se preguntó alguna vez el famoso actor en una entrevista con Architectural Digest-. Viví en enormes mansiones con hermosos sillones en los que nunca me sentaba y obras de arte maravillosas que jamás miraba. Así me di cuenta de que no necesitaba ninguna de esas cosas y me convertí en minimalista”.

