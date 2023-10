“Mi batalla más grande fue vencer el cáncer de mi hija mayor” (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales

El amor de su madre la inspiró a ser una mujer de sueños grandes, y le enseñó a identificar el mejor camino para hacerlos realidad. Se llama Belkys Meléndez y en Soyvenezolano le dice cómo ha logrado ser una inmigrante exitosa en Texas

Belkys nació y se crío en Maracaibo, ciudad de la que añora el calor de su gente, sus gaitas y deliciosa gastronomía. Es hija única de Rosa quien, según recuerda, hizo maromas para criarla con dignidad.

“Ella me crío solita, siempre vi como ella luchaba, como me sacaba adelante. Tuve de verdad las mejores oportunidades que ella me pudo brindar“, dice con orgullo.

Emigró a Estados Unidos por amor en el año 2000, tenía 19 años cuando llegó a Texas.

“Mi primer trabajo fue en una bodega de Disney, empacaba y estaba todo el día de pie. Recuerdo el primer día llorar y decir, por qué me vine?“.

Y cuando comenzaba a entender qué hacía lejos de su amada Maracaibo, se enfrentó a una de las pruebas más duras de su vida.

“Con tan solo 26 años me quedé como mi mamá, madre soltera de dos niños que me dieron la fuerza para quedarme en este país“.

De Rosa sacó el carácter y la determinación para levantarse y seguir avanzando pese a las adversidades. Pronto conoció a su segundo esposo Daniel, pero una nueva prueba de fe estaba por presentarse.

“Me cuesta mucho hablar de esto, mi hija tuvo un tumor en el cerebro, lo tiene aún pero ya está tratado. Han sido muchos meses de tratamiento. Algo que una mamá no debería vivir con sus hijos. Gracias a Dios hemos logrado superar esa etapa“.

En la actualidad Belkys es una reconocida especialista en micropigmentación. Sus manos ayudan a muchas mujeres a cambiar la apariencia de sus cejas, muchas de ellas sobrevivientes de algún tipo de cáncer.