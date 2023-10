Ofac autoriza a Shell a operar campo Dragón y Trinidad podrá pagar con divisas el gas producido a Venezuela

Click to share on Google News (Opens in new window)

El ministro de Energía e Industrias Energéticas de Trinidad y Tobago, Stuart Young, informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) autorizó a la petrolera Shell y a la Compañía Nacional de Gas (NGC) del país caribeño a comprar gas venezolano producido en el campo Dragón.

Por Banca y Negocio

Esta es una modificación de la Licencia originalmente otorgada por la OFAC para permitir la explotación del yacimiento gasífero costa afuera, ubicado frente a la Península de Paria, de manera que el Gobierno de Trinidad y Tobago y la operadora Shell pudieran negociar términos con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Me complace decirle al pueblo de Trinidad y Tobago que el gobierno de Estados Unidos ha emitido a través de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro al Gobierno de Trinidad y Tobago una enmienda a la licencia que habíamos solicitado”, dijo Young, a través de un comunicado publicado en su cuenta de X, antes Twitter.

“Esta licencia modificada, extendida hasta el 25 de octubre de 2025, permitirá al Gobierno de Trinidad y Tobago pagar el gas natural exportado desde el campo Dragón en Venezuela en cualquier moneda, incluyendo dólares estadounidenses, o en ayuda humanitaria y Shell operará el campo Dragón para llevar el gas a la plataforma Hibiscus para su posterior transmisión a las plantas en Trinidad”, dijo Young.

Another significant step and positive development as TT and Venezuela move closer to producing and monetizing gas together. #workingtosecureourfuture pic.twitter.com/Ecmw099pMA

— Stuart R Young (@StuartRYoung1) October 18, 2023