El guardaespaldas israelí de Taylor Swift dejó su trabajo para luchar contra Hamás

Uno de los guardaespaldas de Taylor Swift en su gira Eras Tour podría haber estado tarareando su exitosa canción, “Look What You Made Me Do”, a Hamás mientras el agente de seguridad nacido en Israel se dirigía a casa y regresaba a su unidad del ejército, para luchar por las FDI a raíz del ataque terrorista.

Por Hannah Brown | The Jerusalem Post

Eran Swissa, de Israel Hayom, informó el domingo que el guardia, que prefirió no dar su nombre, dijo: “Tengo una vida bastante buena en Estados Unidos, un trabajo de ensueño, grandes amigos y un hogar cómodo. No tenía que venir aquí, pero no podía quedarme de brazos cruzados mientras las familias eran masacradas y quemadas vivas en sus casas. No te quedes de brazos cruzados. No te pongas en el lado equivocado de la historia”.

Swissa publicó imágenes del guardia protegiendo a Swift en la etapa estadounidense de su gira y luego con el equipo completo del ejército.

Este guardia ya había llamado la atención de los fanáticos en un video de TikTok publicado este verano, que lo muestra escaneando el suelo y protegiéndola de los brazaletes que le lanzaban.

