EN VIDEO: Israel acusa a Hamás de utilizar muñecos que hacen pasar por niños muertos en medio del conflicto

A través de su cuenta oficial en X, el Estado de Israel divulgó un vídeo y una fotografía en los que asegura que Hamás está utilizando muñecos para hacerlos pasar como víctimas en medio del conflicto que se ha presentado en el sur de Israel y toda la Franja de Gaza, en respuesta al ataque de Hamás ocurrido el pasado 7 de octubre.

En el video se puede observar a un hombre corriendo con un niño (según la publicación, un muñeco), envuelto en una sábana blanca, ingresando a un hospital, mientras varios fotógrafos captan las imágenes del sujeto. Acto seguido, el video enfoca al presunto niño fallecido, el cual es levantado por otro hombre para entregárselo a otro sujeto. Este intenta besar en la frente al menor con una ligera sonrisa y se termina el video.

La publicación en X describe que “Hamás publicó accidentalmente un vídeo de un muñeco (sí, un muñeco). Reclama que es un bebé que murió por las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)”, la cual ha sido compartida más de 152 veces, entre estas, por el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan.

El contenido compartido también cuenta con una foto adjunta que comprobaría que se trataría de un muñeco, debido a la coloración de la piel y las facciones de su cara.

De hecho, algunos internautas han apoyado la teoría de que se trataría de una fachada para causar lástima a los verdaderos afectados en medio de la guerra. Según opinaron, “la forma en que miran a la cámara delata la actuación. Ambos lo hacen como esperando el “acción”. Son expertos en generar lástima y victimismo para ganar apoyo de los incautos, igualitos a Petro y su secta o la secta de BLM (Black Lives Matter)”.

Hamas accidentally posted a video of a doll (yes a doll) suggesting that it was a part of casualties caused by an IDF attack. pic.twitter.com/U14Lb2BOhv

— Israel ????? ?? (@Israel) October 13, 2023