Protestas violentas Pro-Hamás asedian países aliados a Israel #13Oct (Videos)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El clérigo chií Muqtada al Sadr convocó a una manifestación en la céntrica plaza Tahrir de la capital iraquí para protestar contra los ataques de Israel, otro países el mundo Árabe se sumaron al llamado como: Jordania, Líbano, Irak, Egipto, Yemen, Siria y Baréin donde las demostraciones se mantuvieron pacificas.

lapatilla.com

Luego que estallara el conflicto entre Hamás e Israel, países que reconocen el Estado de Israel, Francia, Italia y Suecia, sufrieron violentas protestas Pro-Hamás, enfrentamiento entre la policía y los manifestantes quedaron registradas en las redes sociales.

#BREAKING: Riots of #Hamas Terrorists supporters in #Paris is still on-going tonight. French Police has arrested many of them. #France is not #UK. In France, Islamic terrorism is not tolerated. pic.twitter.com/dIlU90H5uR

— Faraz Pervaiz (@FarazPervaiz3) October 13, 2023