Nasa envió una sonda espacial para estudiar el asteroide metálico Psyche

La NASA envió con éxito este viernes una sonda espacial que viajará hasta el cinturón de asteroides que orbita el Sol entre Marte y Júpiter para estudiar uno de ellos, Psyche, que se presume es rico en metales y podría dar pistas sobre el origen de nuestro sistema solar.

La misión no tripulada Psyche, que ha merecido una inversión de 1.200 millones de dólares, arrancó de manera formal a las 10.19 horas local (14.19 GMT), cuando un cohete Falcon Heavy de la firma SpaceX despegó desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida (EE.UU.), con la sonda en su cúspide y comenzó así un viaje que se prevé dure seis años hasta llegar a su destino.

La nave, que con sus paneles solares extendidos tiene unas dimensiones de 25 por 7,3 metros, el mismo tamaño de una pista de tenis, arribará a la órbita de Marte en mayo de 2026 y desde ahí, con ayuda de la fuerza gravitacional del planeta rojo, continuará hasta alcanzar Psyche en agosto de 2029 La sonda orbitará este asteroide, descubierto por el astrónomo italiano Annibale de Gasparis en 1852, durante unos 26 meses con apoyo de instrumentos de última generación, entre los que se incluye un espectrómetro de rayos gama que identificará los elementos que componen este misterioso objeto celeste.

View from the second stage before the escape burn and deployment of the Psyche spacecraft pic.twitter.com/Z25P7gN9NA

— SpaceX (@SpaceX) October 13, 2023